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Viral Video Khushi Se Jhum Utha Kisan Google Trends Farmer Overjoyed During Harvest Starts Doing Somersaults In The Field

Viral Video: फसल कटाई में खुशी से झूम उठा किसान, खेत में ही मारने लगा गुलाटी | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर किसान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो फसल कटाई के दौरान ऐसी खुशी दिखा रहा है जिसे देखकर सबका मन खुश हो जाएगा.

Viral Video: किसान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहे नजारे ने लोगों का दिल जीत लिया है. एक किसान अपनी फसल कटने की खुशी में खेत में झूमता और नाचता नजर आ रहा है. कई महीनों की मेहनत, इंतजार और उम्मीद के बाद जब उसकी फसल तैयार हुई, तो उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी. खेत में आस-पास दूसरे लोग फसल काटने में लगे थे, लेकिन किसान अपनी खुशी खुले दिल से जाहिर कर रहा था. उसका चेहरा इस बात का सबूत था कि मेहनत का फल मिलने पर इंसान को कितनी सच्ची खुशी मिलती है.

खूब खुश हो गया किसान

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसान कभी खेत में दौड़ता दिखाई देता है तो कभी बच्चों की तरह खेलता नजर आता है. वो रह-रहकर बच्चों की तरह गुलाटी मारता दिख रहा है. उसकी हर हरकत में संतोष और सुकून साफ दिखाई दे रहा था.खेती आसान काम नहीं होती. किसान दिन-रात मेहनत करता है, मौसम की मार सहता है और हर समय फसल की चिंता में लगा रहता है. कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है. इन सब मुश्किलों के बीच जब अच्छी फसल तैयार होती है, तब किसान की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. मालूम होता है कि यही भावना इस वायरल वीडियो में देखने को मिल रही है.

यहां इंस्टाग्राम पर दिखेगा वीडियो:

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नजारे ने जीता दिल

वायरल हो रहा यह वीडियो सिर्फ एक किसान की खुशी नहीं दिखाता, बल्कि जिंदगी का एक बड़ा संदेश भी देता है. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी-छोटी खुशियों को भूलते जा रहे हैं. किसान का यह वीडियो याद दिलाता है कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा सुकून देता है. सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और किसान की मेहनत को सलाम कर रहे हैं. हालांकि ये स्पष्ट कर दें कि वायरल वीडियो की इंडिया डॉट कॉम हिंदी पुष्टि नहीं करता है. खबर सिर्फ वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसे raw.indiaa नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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