Viral Video: केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) अलग अंदाज़ में दिखे. केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू न सिर्फ भारतीय सेना के जवानों के लिए बीच पहुंचे, बल्कि उनके लिए गाना भी गाया. किरण रिजिजू ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से गाने वाला अपना ये वीडियो शेयर किया है. इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया (Social Media) पर लोग किरण रिजिजू के भारतीय सेना (Indian Army) के लिए जज़्बे और उनकी आवाज़ दोनों की ही तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) सीमा पर चल रहे विकास कार्यों को देखने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना के बीच भी वक़्त बिताया. इस दौरान किरण रिजिजू ने भारतीय सेना (Indian Army) के जवानों के लिए गाना भी गाया. किरण रिजिजू ने कहा कि मैं गायक तो नहीं हूँ, लेकिन अपने देश के जवानों के लिए गर्व से गाना गाऊंगा. किरण रिजिजू ने शाम को यादगार बताते हुए गाना गाया.

I’m not a singer but I proudly sang for our brave jawans!

I had a memorable evening with the personnel of 62 Engineer Regiment of Indian Army after a visit to border to see roads and other infrastructure with DG BRO. pic.twitter.com/zLZNC4o2MF

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) February 8, 2021