Viral Video: 150 रुपये लेकर महंगे जूते लेने गया मजदूर, फिर दुकानदार ने जो किया सोच नहीं सकते कभी | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर यह प्यारा सा वीडियो वायरल हो रहा है, जो मजदूर और एक दुकानदार से जुड़ा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे शायद ही कभी देखा होगा.

Photo: bharat.base/ Instagram

Viral Video: कुछ नजारे सोशल मीडिया पर इतने प्यारे होते हैं कि लोग देखते ही दिल हार जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जो मजदूर और एक जूते के दुकानदार से जुड़ा है. वीडियो में दिखाया गया है कि एक मजदूर जूते की दुकान के बाहर खड़ा होकर अंदर रखे जूतों को बड़े ध्यान से देख रहा था. वह दुकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बस बाहर से ही जूतों को निहार रहा था. उसके चेहरे पर इच्छा तो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शायद जेब की मजबूरी उसे अंदर जाने से रोक रही थी. वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और बार-बार उन्हीं जूतों को देखता रहा. तभी ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने उम्मीद भी ना की होगी.

मजदूर को दिए जूते

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद दुकानदार की नजर उस मजदूर पर पड़ी. उसने देखा कि वह आदमी काफी देर से जूतों को देख रहा है. दुकानदार तुरंत बाहर आया और प्यार से उससे बात करने लगा. उसने पूछा कि क्या उसे कोई खास जूते पसंद आए हैं. मजदूर ने झिझकते हुए एक जोड़ी की तरफ इशारा किया. दुकानदार वह जूते लेकर बाहर आया और उससे पूछा, ‘क्या यही चाहिए?’ मजदूर ने धीमे से हां में जवाब दिया. जब पैसे देने की बारी आई तो मजदूर ने अपनी जेब से सिर्फ 150 रुपये निकाले और कहा, ‘मेरे पास बस इतने ही हैं.’ दुकानदार ने कहा कि ये जूते तो इससे कहीं ज्यादा महंगे हैं. यह सुनकर मजदूर का चेहरा उतर गया. लेकिन तभी दुकानदार ने बड़ा दिल दिखाया. उसने जूते मजदूर को दे दिए और उसके 150 रुपये भी वापस लौटा दिए.

यहां देखिए वीडियो:

दुकानदार ने जीता दिल

आगे देखेंगे कि दुकानदार यहीं नहीं रुका. उसने मजदूर को एक नई जैकेट भी दी. इतना ही नहीं, उसने खुद अपने हाथों से मजदूर को जूते पहनाए. यह देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए. मजदूर के चेहरे पर जो खुशी थी, वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती. उसकी आंखों में चमक थी और दिल में आभार. दुकानदार की इस दरियादिली ने साबित कर दिया कि आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है. यह वीडियो bharat.base नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

