Viral Video: भैंस को बचाने के लिए ट्रेन से उतरा लोको पायलट, सोशल मीडिया पर छा गया ये Viral वीडियो

Viral Video: लोको पायलट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उसने अपनी सूझबूझ और दयालुता के कारण लोगों के दिलों में खास जगह बना ली. वीडियो में देखा सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर एक भैंस खड़ी है, जबकि उसके आस-पास दो अन्य भैंसें भी मौजूद हैं. यदि ट्रेन आगे बढ़ती रहती तो बड़ा हादसा हो सकता था और भैंस की जान जा सकती थी. मगर लोको पायलट ने समय रहते स्थिति को समझा और ट्रेन रोकने का फैसला किया. उसके इस कदम ने उसे प्रशंसा का पात्र बना दिया.
ध्यान खींच रहे वीडियो में आगे देख सकते हैं कि लोको पायलट सिर्फ ट्रेन ही नहीं रोकता. बल्कि वह खुद ट्रेन से नीचे उतरा और ट्रैक पर मौजूद भैंसों को सुरक्षित स्थान की ओर भगाने लगा. उसकी इस कोशिश के बाद जानवर ट्रैक से हट गए और संभावित दुर्घटना टल गई. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और मानवता साथ-साथ चल सकती हैं. हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है. सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं.
The effort made by train driver to save a living being is truly commendable. pic.twitter.com/YlzAWT7wTg
— (@irajendrashukla) June 8, 2026
लोको पायलट का वीडियो देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘समय रहते उससे स्थिति को भाप लिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘लोको पायलट की यह कोशिश वाकई सराहनीय है.’ कुछ लोगों ने ट्रेन डाइवर को दयालु और जिम्मेदार शख्स भी कहा. यह वीडियो लोगों को यह संदेश भी देता है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और जरूरत पड़ने पर थोड़ी सी संवेदनशीलता किसी की जान बचा सकती है. यही कारण है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. इसे @irajendrashukla नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.