Viral Video: बना दिया सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 15 साल के लड़के ने दर्ज कराई खास उपलब्धि | देखें वीडियो

Viral Video: ग्रेटर नोएडा में रहने वाले 15 साल के लड़के ने खुद के नाम एक उपलब्धि दर्ज करवाई है. लड़के का नाम सिदकदीप सिंह चहल है और उनके नाम किशोर के रूप में सबसे लंबे बाल रखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. यह रिकॉर्ड जीवित पुरुष किशोर के रूप में दर्ज हुआ है, जिसके सबसे लंबे बाल हैं. सिदकदीप सिंह चहल का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने लंबे बालों को दिखा रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के लिए भी लंबे बालों को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है मगर सिदकदीप सिंह चहल ने अपने बालों को शानदार तरीके से देखभाल की है. उसका नतीजा यह निकला कि उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह सिदकदीप सिंह चहल ने अपने बालों को खुला रखा हुआ है और एक महिला उसे संभाल रही है. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने पर 15 वर्षीय लड़के ने कहा, “मैं सिख धर्म का पालन करता हूं और हमें अपने बाल काटने की मनाही है. बालों को इतनी लंबाई तक लाने के लिए मुझे उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ी. यह मेरे परिवार के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता था. मेरी मां बचपन से ही मेरे बालों की देखभाल करती थी.” वायरल वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने अपलोड किया है, जो खूब वायरल हो रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh: 15-year-old Sidakdeep Singh Chahal from Greater Noida sets a Guinness World Record for longest hair on a living male teenager.

He says, “I follow Sikhism and we are forbidden from cutting our hair…I had to take a lot of care of the hair to get it to… pic.twitter.com/WpX2zsixeh

— ANI (@ANI) September 20, 2023