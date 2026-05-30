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Viral Video: मालिक के गले लगकर खूब रोया बकरा, जिसने भी देखा भावुक हो गया | देखें वीडियो

Viral Video: इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह बकरा और उसका मालिक एक दूसरे से लिपटकर रोना शुरू कर देते हैं. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Written by: Nandan Singh
Published: May 30, 2026, 12:21 PM IST
Goat Crying Video
Photo Credit: viral_ka_tadka/ Instagram

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ नजारे ऐसे देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल भावुक कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल ध्यान खींच रहा है. इसमें एक बकरा अपने मालिक के गले लगकर खूब रोता दिख रहा है. सीन देखकर देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. आमतौर पर जानवरों की भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, लेकिन यह वीडियो दिखाता है कि प्यार और अपनापन महसूस करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती. शायद यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स का खूब ध्यान खींच रहा है.

मालिक से लिपटकर रोया बकरा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बकरा अपने मालिक के बेहद करीब खड़ा है. वह लगातार उसके गले से लिपटा हुआ दिखाई देता है, मानो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता हो. जैसे ही मालिक खड़ा होने की कोशिश करता है, बकरा तुरंत उछलकर फिर से उसके गले से चिपक जाता है. उसके हावभाव देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने मालिक से गहरा लगाव रखता है. वीडियो में मालिक भी बकरे को बड़े प्यार से सहलाता और दुलारता नजर आता है. दोनों के बीच का यह स्नेह देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए.

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वीडियो इंस्टाग्राम पर दिखेगा:

बार-बार देखा जा रहा वीडियो

इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने कहा कि जानवरों का प्यार पूरी तरह सच्चा और निस्वार्थ होता है. कुछ लोगों ने लिखा कि यह वीडियो देखकर उनकी आंखें नम हो गईं, जबकि कई अन्य यूजर्स ने इसे इंसान और जानवर के बीच भरोसे और प्रेम का खूबसूरत उदाहरण बताया. वीडियो को हजारों लोग पसंद कर चुके हैं और लगातार शेयर भी कर रहे हैं. बकरे का यह वीडियो viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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