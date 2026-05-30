Funny Video: पड़ोसी की लड़ाई देखने के लिए मौत के मुंह में पहुंच गया शख्स, पहले नहीं देखा होगा ऐसा नजारा

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों को हैरान करने के साथ-साथ हंसने पर भी मजबूर कर देते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने पड़ोसी के घर में हो रहे झगड़े को देखने के लिए ऐसा जोखिम उठाता नजर आता है कि लोग उसकी हरकत देखकर दंग रह गए हैं. वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और इस पर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि किसी मोहल्ले में दो पड़ोसियों के बीच जोरदार बहस चल रही होती है. झगड़े की आवाजें आसपास तक सुनाई दे रही हैं, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आ रही. इसी बीच पास के घर में रहने वाले एक चाचा जी की उत्सुकता इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद को रोक नहीं पाते. वह अपने घर की खिड़की से बाहर निकलकर पड़ोसी के घर की तरफ झांकने लगते हैं.
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वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तब सामने आता है, जब चाचा जी खिड़की के सहारे काफी खतरनाक तरीके से बाहर लटक जाते हैं. उनके हाथ में मोबाइल फोन भी दिखाई देता है, जिससे वह झगड़े का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जरा सी चूक उन्हें गंभीर हादसे का शिकार बना सकती है. हालांकि वीडियो में किसी तरह की दुर्घटना नहीं होती, लेकिन उनका यह स्टंट लोगों को हैरान जरूर कर देता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी.
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एक यूजर ने लिखा, ‘चाचा जी को पड़ोस की खबर किसी न्यूज चैनल से भी पहले चाहिए.’ दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा, ‘जान जाए पर पड़ोसी की लड़ाई की अपडेट नहीं जानी चाहिए.’ वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘इतना समर्पण तो रिपोर्टर्स में भी नहीं देखा.’ हालांकि स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो कहां का है और कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है. हालांकि इंटरनेट की दुनिया में यह क्लिप लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है. वीडियो इंस्टाग्राम पर thehindustanpress नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.