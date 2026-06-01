गाय के सामने बैठा फिर फूट-फूटकर रोने लगा शख्स, तुरंत चुप कराने पहुंची गौमाता | भावुक कर देगा ये वीडियो

वायरल वीडियो में एक शख्स बेहद परेशान नजर आता है. वह गाय के पास बैठा होता है और कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं.

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शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो में कोई बड़ा हादसा या हैरान करने वाला स्टंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह लाखों लोगों का दिल जीत रहा है. वजह है एक ऐसा पल, जिसने इंसान और जानवर के बीच के अनोखे रिश्ते को दिखा दिया. वायरल वीडियो में एक शख्स बेहद परेशान नजर आता है. वह गाय के पास बैठा होता है और कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. युवक काफी देर तक सिर झुकाकर रोता रहता है. ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरे दुख से गुजर रहा हो. तभी वहां मौजूद गाय कुछ ऐसा करती है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया.

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भावुक कर देगा नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि गाय धीरे-धीरे शख्स के करीब आती है. वह ना तो घबराती है और ना ही वहां से हटती है. इसके बजाय वह अपना सिर शख्स के कंधे के पास टिकाकर खड़ी हो जाती है. ये नजारा ऐसा लगता है मानो वह उसे सहारा देने की कोशिश कर रही हो. कुछ सेकंड का यह पल लोगों को काफी भावुक कर रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि जानवर इंसानों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि मुश्किल समय में कभी-कभी शब्दों की नहीं, सिर्फ साथ की जरूरत होती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘दर्द समझने के लिए भाषा नहीं, दिल चाहिए.’ दूसरे ने लिखा, ‘यह वीडियो बता रहा है कि संवेदनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं.’ वहीं कई लोगों ने इस पल को इंटरनेट का सबसे भावुक वीडियो बताया.