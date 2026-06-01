  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Man Breaks Down In Front Of Cow Emotional Video Goes Viral

गाय के सामने बैठा फिर फूट-फूटकर रोने लगा शख्स, तुरंत चुप कराने पहुंची गौमाता | भावुक कर देगा ये वीडियो

वायरल वीडियो में एक शख्स बेहद परेशान नजर आता है. वह गाय के पास बैठा होता है और कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: June 1, 2026, 11:49 PM IST
Shocking Video
शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/Instagram)

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो में कोई बड़ा हादसा या हैरान करने वाला स्टंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह लाखों लोगों का दिल जीत रहा है. वजह है एक ऐसा पल, जिसने इंसान और जानवर के बीच के अनोखे रिश्ते को दिखा दिया. वायरल वीडियो में एक शख्स बेहद परेशान नजर आता है. वह गाय के पास बैठा होता है और कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. युवक काफी देर तक सिर झुकाकर रोता रहता है. ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरे दुख से गुजर रहा हो. तभी वहां मौजूद गाय कुछ ऐसा करती है, जिसने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया.

ये भी जरूर पढ़ें- कंपनी ने दिया 72 लाख रुपये का पैकेज, फिर भी नौकरी को लात मारकर आ गया शख्स | गजब ही है पूरा मामला

और पढ़ें: Viral Video: देसी जुगाड़ का एक और धांसू वीडियो हुआ वायरल, देखकर फैन ना हो जाओ तो कहना

भावुक कर देगा नजारा

वीडियो में देखा जा सकता है कि गाय धीरे-धीरे शख्स के करीब आती है. वह ना तो घबराती है और ना ही वहां से हटती है. इसके बजाय वह अपना सिर शख्स के कंधे के पास टिकाकर खड़ी हो जाती है. ये नजारा ऐसा लगता है मानो वह उसे सहारा देने की कोशिश कर रही हो. कुछ सेकंड का यह पल लोगों को काफी भावुक कर रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि जानवर इंसानों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं. वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि मुश्किल समय में कभी-कभी शब्दों की नहीं, सिर्फ साथ की जरूरत होती है.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by NotTheFauxy (@notthefauxy)

वीडियो पर हजारों कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘दर्द समझने के लिए भाषा नहीं, दिल चाहिए.’ दूसरे ने लिखा, ‘यह वीडियो बता रहा है कि संवेदनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं.’ वहीं कई लोगों ने इस पल को इंटरनेट का सबसे भावुक वीडियो बताया.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.