Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल (Today Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स तमंचे के साथ डांस करता नजर आ रहा है. वायरल हो रहा यह वीडियो ऑर्केस्ट्रा का बताया जा रहा है. इसमें एक शख्स महिला डांसर के साथ डांस करता नजर आ रहा है. साथ ही इस दौरान वह तमंचा लहराता भी दिख रहा है. वीडियो बिहार के गोपालगंज का है. मालूम हो कि शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है. प्रशासन की तरफ से जारी रोक के बावजूद भी ऐसे वीडियो बार-बार सामने आ जाते हैं.Also Read - दुल्हन बनने के बाद रानू मंडल के इस गाने ने मचाया तहलका, लाल साड़ी में दिखा सिंगर का जलवा

this makes me speechless and also makes me realise the level of “cultural depravity.”

— Sanjay Kumar (@sanjayjavin) April 19, 2022