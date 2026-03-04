Hindi Viral

Viral Video Man Discovers Rapido Rider Is His Class Topper Shocking Video Is Here

VIDEO: क्लास का टॉपर निकला Rapido वाला लड़का, जब मुलाकात हुई तो गजब ही हो गया

बताया जा रहा है कि शख्स को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और उसने जल्दबाजी में राइड बुक की. ऐप पर दिखा नाम उसे जाना-पहचाना लगा, लेकिन असली बताया जा रहा है कि शख्स को हैरानी तब हुई जब राइडर सामने आया.

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेपिडो बुक करने वाला शख्स उस समय हैरान हो गया जब राइडर क्लास टॉपर निकला. बताया जा रहा है कि शख्स को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और उसने जल्दबाजी में राइड बुक की. ऐप पर दिखा नाम उसे जाना-पहचाना लगा, लेकिन असली बताया जा रहा है कि शख्स को हैरानी तब हुई जब राइडर सामने आया. दोनों ने एक-दूसरे को तुरंत पहचान लिया. बातचीत के दौरान पता चला कि जो छात्र स्कूल में हमेशा अव्वल रहता था, वह अब बाइक टैक्सी चलाकर रोजी-रोटी कमा रहा है.

OMG! बस तीन किस्त नहीं दे पाया शख्स, कंपनी ने नीलाम कर दिया 1.2 करोड़ का फ्लैट

जिंदगी का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता

शख्स ने हैरानी जताई तो राइडर ने साफ कहा कि जिंदगी हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती. हालात बदलते हैं और जिम्मेदारियां इंसान को अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर सकती हैं. वीडियो में राइडर का आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर रहा है. उसने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से कमाया गया हर काम सम्मानजनक है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा छू रही है.

एक्स पर देखें वीडियो

Rapido बुक की… और राइडर निकला हमारा क्लास का टॉपर

ज़िंदगी सच में किसी की भी कहानी कभी भी बदल सकती है। pic.twitter.com/B8uLZYARzg — Nightmare of Haters (@imTrueIndia1) March 2, 2026

Add India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो को एक्स पर @imTrueIndia1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स इसे प्रेरणादायक बता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि डिग्री या टॉपर का टैग ही सफलता की गारंटी नहीं है. यह वायरल वीडियो एक बार फिर याद दिला रहा है कि किसी के पेशे के आधार पर उसे आंकना गलत है. बदलते हालात में मेहनत और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पहचान होते हैं.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें