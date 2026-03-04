By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: क्लास का टॉपर निकला Rapido वाला लड़का, जब मुलाकात हुई तो गजब ही हो गया
बताया जा रहा है कि शख्स को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और उसने जल्दबाजी में राइड बुक की. ऐप पर दिखा नाम उसे जाना-पहचाना लगा, लेकिन असली बताया जा रहा है कि शख्स को हैरानी तब हुई जब राइडर सामने आया.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेपिडो बुक करने वाला शख्स उस समय हैरान हो गया जब राइडर क्लास टॉपर निकला. बताया जा रहा है कि शख्स को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और उसने जल्दबाजी में राइड बुक की. ऐप पर दिखा नाम उसे जाना-पहचाना लगा, लेकिन असली बताया जा रहा है कि शख्स को हैरानी तब हुई जब राइडर सामने आया. दोनों ने एक-दूसरे को तुरंत पहचान लिया. बातचीत के दौरान पता चला कि जो छात्र स्कूल में हमेशा अव्वल रहता था, वह अब बाइक टैक्सी चलाकर रोजी-रोटी कमा रहा है.
जिंदगी का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता
शख्स ने हैरानी जताई तो राइडर ने साफ कहा कि जिंदगी हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती. हालात बदलते हैं और जिम्मेदारियां इंसान को अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर सकती हैं. वीडियो में राइडर का आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर रहा है. उसने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से कमाया गया हर काम सम्मानजनक है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा छू रही है.
एक्स पर देखें वीडियो
Rapido बुक की… और राइडर निकला हमारा क्लास का टॉपर
ज़िंदगी सच में किसी की भी कहानी कभी भी बदल सकती है। pic.twitter.com/B8uLZYARzg
— Nightmare of Haters (@imTrueIndia1) March 2, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो को एक्स पर @imTrueIndia1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स इसे प्रेरणादायक बता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि डिग्री या टॉपर का टैग ही सफलता की गारंटी नहीं है. यह वायरल वीडियो एक बार फिर याद दिला रहा है कि किसी के पेशे के आधार पर उसे आंकना गलत है. बदलते हालात में मेहनत और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पहचान होते हैं.