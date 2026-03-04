  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Man Discovers Rapido Rider Is His Class Topper Shocking Video Is Here

VIDEO: क्लास का टॉपर निकला Rapido वाला लड़का, जब मुलाकात हुई तो गजब ही हो गया

बताया जा रहा है कि शख्स को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और उसने जल्दबाजी में राइड बुक की. ऐप पर दिखा नाम उसे जाना-पहचाना लगा, लेकिन असली बताया जा रहा है कि शख्स को हैरानी तब हुई जब राइडर सामने आया.

Published date india.com Published: March 4, 2026 6:19 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेपिडो बुक करने वाला शख्स उस समय हैरान हो गया जब राइडर क्लास टॉपर निकला. बताया जा रहा है कि शख्स को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और उसने जल्दबाजी में राइड बुक की. ऐप पर दिखा नाम उसे जाना-पहचाना लगा, लेकिन असली बताया जा रहा है कि शख्स को हैरानी तब हुई जब राइडर सामने आया. दोनों ने एक-दूसरे को तुरंत पहचान लिया. बातचीत के दौरान पता चला कि जो छात्र स्कूल में हमेशा अव्वल रहता था, वह अब बाइक टैक्सी चलाकर रोजी-रोटी कमा रहा है.

OMG! बस तीन किस्त नहीं दे पाया शख्स, कंपनी ने नीलाम कर दिया 1.2 करोड़ का फ्लैट

जिंदगी का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं चलता

शख्स ने हैरानी जताई तो राइडर ने साफ कहा कि जिंदगी हमेशा योजना के मुताबिक नहीं चलती. हालात बदलते हैं और जिम्मेदारियां इंसान को अलग रास्ता चुनने पर मजबूर कर सकती हैं. वीडियो में राइडर का आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर रहा है. उसने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से कमाया गया हर काम सम्मानजनक है. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा छू रही है.

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो को एक्स पर @imTrueIndia1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे हजारों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में यूजर्स इसे प्रेरणादायक बता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि डिग्री या टॉपर का टैग ही सफलता की गारंटी नहीं है. यह वायरल वीडियो एक बार फिर याद दिला रहा है कि किसी के पेशे के आधार पर उसे आंकना गलत है. बदलते हालात में मेहनत और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पहचान होते हैं.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.