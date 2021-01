Viral Video: चिड़ियाघर में लोग घूमने पहुंचते हैं तो वहां बच्चों के लिए शेर या बाघ जैसी पोशाक पहने शख्स उनके साथ मस्ती करते हैं. बच्चों को भी ये मस्ती काफी पसंद आती है. वे उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते दिखते हैं. पर कई बार ये मस्ती काफी भारी पड़ जाती है. ऐसी ही एक घटना का वीडियो हाल ही में सामने आया है. इस वीडियो में वो हुआ है, जिसकी हम-आप कल्पना भी नहीं कर सकते. Also Read - खेसारीलाल यादव की फ़िल्म ‘दुल्हिन वही जो पिया मन भाये’ का वायरल हुआ ट्रेलर, इस दिन होगी मूवी रिलीज

वीडियो जापान के चिड़ियाघर का है. इसमें दिखता है कि एक शख्स नकली बाघ बन मस्ती कर रहा है. पर अचानक उसके सामने दो असली शेर आ जाते हैं. Also Read - प्रियंका चोपड़ा का कार में इंटीमेट होने वाला वीडियो वायरल, आहें भर रहे हैं लोग, देखें हॉटनेस का डबल डोज़

ये देख उस शख्स के होश फाख्ता हो जाते हैं. यही नहीं, वो वहीं बेहोश हो जाता है. आनन-फानन में लोग उसकी मदद के लिए वहां पहुंचते हैं. Also Read - Weird: एनर्जी ड्रिंक डालकर बनाया हरे रंग का अजीबोगरीब पास्ता, लोगों ने कहा- उल्टी आ रही है...

इस वीडियो को Spoon & Tamago ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा,

Tobe Zoo in Aichi conducted a lion escape drill today.

Note the expression on the actual lions faces.

देखें वीडियो-

Tobe Zoo in Aichi conducted a lion escape drill today. Note the expression on the actual lions faces.

pic.twitter.com/azuJYQhLCw — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) June 22, 2019

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 5M views मिल चुके हैं.