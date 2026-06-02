Viral Video: ध्यान भटका और सीधा मैनहोल में समा गई लड़की, बार-बार देखा जा रहा है ये वायरल वीडियो

Viral Video: देख सकते हैं लड़की फोन में इतनी गुम हो गई कि सीधा मैनहोल में गिर गई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

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Photo: @NewsLiberdade/X.com

Viral Video: सोशल मीडिया पर सैकड़ों-हजारों की संख्या में वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. इन्हीं में कुछ इतने शानदार होते हैं जिन्हें लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो इतना डरावना है कि लोगों की आंखें फटी रह जा रही हैं. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो सड़क पर चलते हुए अचानक हादसे का शिकार हो जाती है. लड़की सीधा मैनहोल में समा जाती है. उसे पता ही नहीं चलता कि अचानक उसके साथ ये हुआ क्या.

मैनहोल में गिरी लड़की

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की फोन देखने में बिजी है. वो सड़क पर चल रही है और लगातार फोन देखे जा रही है. उसे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि सामने ही उसके खतरा है. इस बात से अंजान वो लगातार फोन में देखकर चले जा रही थी. अचानक मैनहोल सामने आ गया और ढक्कन पूरी तरह से बंद ना होने के कारण लड़की उसी में समा गई. ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया. मौके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

AGORA – Mulher cai em bueiro no RJ, fica presa após a tampa se fechar sobre ela e é resgatada por motoboy pic.twitter.com/4o3xK2ijMB — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) June 1, 2026

मिलियन में देखा गया वीडियो

आगे देख सकते है कि लड़की जैसी ही मैनहोल में गिरी एक डिलीवरी बॉय की नजर पड़ गई. बताया जा रहा है कि उसने लड़की को किसी तरह बाहर निकाल लिया. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसे @NewsLiberdade नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. वीडियो को अभी तक 1.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है. साथ ही वीडियो पर नेटिजन्स की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.