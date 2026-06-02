  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Manhole Me Sama Gayi Ladki Google Trends Girls Falls Into Manhole Omg Video Goes Viral On Social Media

Viral Video: ध्यान भटका और सीधा मैनहोल में समा गई लड़की, बार-बार देखा जा रहा है ये वायरल वीडियो

Viral Video: देख सकते हैं लड़की फोन में इतनी गुम हो गई कि सीधा मैनहोल में गिर गई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है.

Written by: Nandan Singh
Published: June 2, 2026, 2:42 PM IST
Viral Video
Photo: @NewsLiberdade/X.com

Viral Video: सोशल मीडिया पर सैकड़ों-हजारों की संख्या में वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. इन्हीं में कुछ इतने शानदार होते हैं जिन्हें लोग बार-बार देखना पसंद करते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो इतना डरावना है कि लोगों की आंखें फटी रह जा रही हैं. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जो सड़क पर चलते हुए अचानक हादसे का शिकार हो जाती है. लड़की सीधा मैनहोल में समा जाती है. उसे पता ही नहीं चलता कि अचानक उसके साथ ये हुआ क्या.

मैनहोल में गिरी लड़की

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की फोन देखने में बिजी है. वो सड़क पर चल रही है और लगातार फोन देखे जा रही है. उसे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि सामने ही उसके खतरा है. इस बात से अंजान वो लगातार फोन में देखकर चले जा रही थी. अचानक मैनहोल सामने आ गया और ढक्कन पूरी तरह से बंद ना होने के कारण लड़की उसी में समा गई. ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया. मौके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें: Weird Food Video: कुछ नहीं मिला तो शख्स ने एवाकाडो का ही बना दिया चोखा, फिर लिए ऐसे चटकारे | देखें वीडियो

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

मिलियन में देखा गया वीडियो

आगे देख सकते है कि लड़की जैसी ही मैनहोल में गिरी एक डिलीवरी बॉय की नजर पड़ गई. बताया जा रहा है कि उसने लड़की को किसी तरह बाहर निकाल लिया. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसे @NewsLiberdade नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. वीडियो को अभी तक 1.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है. साथ ही वीडियो पर नेटिजन्स की जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.