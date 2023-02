Viral Video: मिलिये आदि स्वरूपा से, इनके कारनामे से दुनिया हैरान, एक समय पर दोनों हाथों से 11 तरीके से लिखते देख आंखों पर नहीं होगा यकीन

Viral Video: दुनिया में विलक्षण प्रतिभाओं की कमी नहीं है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे. वीडियो भारत के मैंगलोर का है. वीडियो में लड़की का हुनर देखकर दुनिया दंग रह गई है. वायरल हो रहे वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. मैंगलोर की 17 साल की आदि स्वरूपा (Aadi Swaroopa Video) किसी अजूबे से कम नहीं हैं. आदि दोनों हाथों से 11 अलग-अलग तरह से लिख सकती हैं. आदि स्वरूपा की स्पीड को देखकर भी आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे.

आदि स्वरूपा के इस कारनामे को देखकर दुनिया हैरान है. रिपोर्ट के मुताबिक आदि स्वरूपा आंख खोलकर ही नहीं बल्कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसी स्पीड से दोनों हाथों से लिखती हैं. आदि स्वरूपा एक मिनट में एक साथ दोनों हाथों से सबसे अधिक शब्द लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं. अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषा में एक साथ एक मिनट में 45 शब्द लिखने की क्षमता के लिए आदि को लता फाउंडेशन के विशेष विश्व रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. अपनी विलक्षण प्रतिभा की वजह से आदि स्वरूपा ने ‘इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में भी जगह बनाई है.