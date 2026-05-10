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Viral Video: अचानक मॉडल बनकर आ गया दिहाड़ी मजदूर, स्वैग देखकर ही हिल गया इंटरनेट | देखें वीडियो

Viral Video: दिहाड़ी मजदूर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जिसने भी देखा हैरान रह गया. उसका लुक वाकई देखते ही बन रहा है.

Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ नजारे ऐसे दिख जाते हैं, जिन्हें जितनी बार भी देखो मन नहीं भरता है. ऐसा ही एक वीडियो जो बुजुर्ग से जुड़ा है वायरल हो रहा है. बुजुर्ग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते था लेकिन एक दिन मॉडल के लुक में आकर सबको चौंका दिया. बुजुर्ग शख्स का नाम मम्मिक्का है, जो पहले रोजाना मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था. उसकी जिंदगी आम लोगों की तरह ही सादगी भरी थी. लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि देखते ही देखते उनकी पहचान बदल गई. यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि जिंदगी कब और कैसे बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता.

फोटोग्राफर की पड़ी नजर

वायरल वीडियो देखकर मालूम पड़ता है कि एक दिन एक फोटोग्राफर की नजर मम्मिक्का पर पड़ी और उसे उनके अंदर कुछ खास नजर आया. इसके बाद उनका मेकओवर किया गया. साधारण कपड़ों में दिखने वाला यह मजदूर जब सूट-बूट और स्टाइलिश लुक में सामने आया, तो हर कोई हैरान रह गया. उनके इस बदलाव का वीडियो बनाया गया, जिसमें पहले और बाद का अंतर साफ देखा जा सकता है. यही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, और लोगों ने उनके नए अंदाज को खूब पसंद किया.

यहां देखिए यह वायरल वीडियो:

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मिली नई पहचान

वीडियो वायरल होने के बाद मम्मिक्का को एक नई पहचान मिल गई. अब वे एक मॉडल के रूप में जाना जाने लगा. बताया जा रहा है कि वे अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो गया है. उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करना शुरू कर दिया है. लोग उसके आत्मविश्वास और स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यह कहानी यह भी सिखाती है कि हर इंसान में कुछ खास होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और सही मौके की.

ये रहा दूसरा वीडियो:

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हालांकि साफ कर दें कि वीडियो कुछ साल पुराना है मगर यह फिर से वायरल हो रहा है. इसे shk_digita नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

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