Viral Video: सोशल मीडिया में कब क्या वायरल हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं. अभी इंटरनेट पर एक मजेदार वीडियो खूब तैर रहा है. वीडियो जिम (Gym) से जुड़ा है, जिसमें वर्कआउट कर रहे लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं कि हंसी नहीं रुकेगी. वायरल हो रहे दो मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो में वर्कआउट से जुड़े कई फ्रेम को एक साथ जोड़ा गया है. इनमें कई लोगों के जिम करने के फनी स्टाइल को देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

वीडियो के पहले फ्रेम में ट्रेडमिल पर एक शख्स औसत से अधिक गति से दौड़ने की कोशिश करता नजर आता है, मगर इस बीच उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे की तरफ गिर गया. इस दौरान उसकी पैंट तक उतर गई और आसपास मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. इसी तरह वीडियो के अगले फ्रेंम में एक लड़की जिम के दौरान अपना वीडियो शूट कर रही है, मगर इस दौरान लड़की का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई.

यहां देखें वीडियो-

Give the Award to them all! 🏅pic.twitter.com/PLVF2Xvo5c

— The Darwin Awards (@AwardsDarwin_) August 5, 2021