Nagin Dance Viral Video: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. कोरोना से बचाव के लिए देश के ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदी लागू है. लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवा की इजाजत है. लॉकडाउन के दौरान सफर के लिए लगभग सभी राज्य सरकारों ने कर्फ्यू पास जारी किया है. अगर आप सरकार की तरफ से जारी जरूरी सेवाओं की सूची में हैं तो आप लॉकडाउन पास बनवा सकते हैं. बिना जरूरत के घर से निकलने वाले लोगों को सजा भी दी जा रही है.

सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक सड़क पर नागिन डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. VIDEO में पुलिसवाले भी दिख रहे हैं. उन्हें डांस करने की सजा राजस्थान पुलिस ने कथित तौर पर लॉकडाउन (Lockdown) का उल्लंघन करने के आरोप में दी.

सूत्रों ने बताया कि वीडियो झालावाड़ जिले का है और पुलिस कथित तौर पर ऐसे युवकों को बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सजा दे रही है. वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी वीडियो शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य दोनों को अपना नृत्य जारी रखने के लिए कह रहे हैं.

#Watch: Sources said that the video is from Jhalawar district and police are reportedly punishing such youths for coming out of their houses without any reason.#Covid19 pic.twitter.com/Pq3gcKuG4R

— IANS Tweets (@ians_india) May 16, 2021