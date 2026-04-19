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Viral Video Nakli Bail Ka Video Farmer Plough The Field By Fake Ox Video Goes Viral On Social Media

Viral Video: अब मार्केट में आ गया नकली बैल, खेत जोतते ही बैग में रख देता है मालिक | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को काफी चकित कर रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई जिस पर यकीन कर पाना वाकई मुश्किल हो जाएगा.

Viral Video: एक बेहद मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक किसान अपने खेत में बैल के साथ हल जोतता नजर आता है. आमतौर पर गांवों में यह दृश्य बहुत ही साधारण होता है, इसलिए लोग इसे देखकर ज्यादा ध्यान नहीं देते. लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हर किसी को चौंका देता है. लोगों को अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि यह वीडियो सबका ध्यान खींचने में लगा हुआ है.

नकली बैल से जोता खेत

वायरल वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब किसान खेत जोतने के बाद उस बैल के साथ कुछ ऐसा करता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती. किसान अचानक बैल की हवा निकालने लगता है, और देखते ही देखते वह बैल पिचक जाता है. तभी समझ में आता है कि वह असली बैल नहीं, बल्कि एक नकली, हवा से भरा हुआ बैल था. यह दृश्य देखकर लोग दंग रह जाते हैं और साथ ही हंसी भी नहीं रोक पाते. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं

इस अनोखे वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब बाजार में नकली बैल भी आ गए हैं, जिन्हें जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में आसानी से बैग में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है. कई यूजर्स ने इसे आधुनिक तकनीक और देसी जुगाड़ का शानदार उदाहरण बताया है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के लिए हंसी और हैरानी दोनों का कारण बना हुआ है. इस विचित्र वीडियो को artivashishtha91 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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