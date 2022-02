Viral Video: हर मुश्किल हालात में भी भारतीय सेना के जवान खुद को ढाल लेते हैं. परिस्थितियां चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों न हो भारतीय सेना के जवान चट्टान की तरह उनके सामने डटे रहते हैं. जवानों का यह हौंसला देख हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक आईटीबीपी जवान का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लद्दाख में 17,500 की ऊंचाई पर माइनस 30 डिग्री तापमान में धड़ाधड़ पुशअप्स लगाते दिख रहे हैं. 55 साल के कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने लगातार 65 पुशअप्स लगाकर लोगों को हैरान कर दिया है. उनके इस वीडियो पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिद्रा भी काफी प्रभावित दिखे.Also Read - Dulhan Ka Video: भरी महफिल में नाराज हो गई दुल्हन, फिर दूल्हे के दोस्तों ने जो किया उस पर इंटरनेट भी फिदा हो गया- देखें वीडियो

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आईटीबीपी कमांडेंट रतन सिंह सोनल एक बर्फीली चोटी पर एक साथ 65 पुशअप्स लगाते दिख रहे हैं. जिस चोटी पर वो इस कारनामें को अंजाम दे रहे हैं वो समुद्र तल से 17500 फीट ऊपर है. इस दौरान वहां का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस था. खास बात यह है कि कमांडेंट रतन सिंह सोनल की उम्र 55 साल की है. इस उम्र में वो जिस तरह से पुशअप्स लगा रहे हें उससे लोग काफी प्रभावित हैं. आनंद महिंद्रा ने भी इस वीडियो को शेयर किया है. Also Read - PM Modi से बहस की इच्छा वाले Imran Khan पाकिस्तान में ही घिरे, लोगों ने पूछा- बहस किस मुद्दे पर करोगे?

यहां देखें वीडियो: Also Read - Viral: इस तस्वीर में से असली विराट कोहली को पहचान कर बताएं, तेज दिमाग वाले मिनटों में हल कर देंगे पहेली

This has got to be some kind of world record. 55 year old—65 push-ups—at 17,500 ft! I’m inspired to get off my desk and hit the floor… https://t.co/0hAbOjS2OW

— anand mahindra (@anandmahindra) February 23, 2022