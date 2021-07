Viral Video: ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जाको राखे साइयां मार सके ना कोय…पर क्या ऐसा कभी होते देखा है? अगर नहीं तो वायरल वीडियो आपके होश उड़ा देगा. वीडियो इतना जबरदस्त है कि इसे देखकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे.Also Read - Ladki Ke Thumke: लड़की ने कुत्तों संग लगाए देसी ठुमके, लोग बोले- बसंती इन कुत्तों के सामने...देखें जबरा Dance Video

वीडियो मुम्बई से सटे कल्याण का बताया जा रहा है. यहां रेल पटरी के नीचे अचानक बुजुर्ग गिर गए. ये देख सबकी सांसें रुक गईं. Also Read - Viral: लड़की को छेड़ रहा था लड़का, पहले खूब पीटा, फिर कर दिया गंजा | देखें तस्वीरें

लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ और अक्लमंदी से बुजुर्ग की जान बच गई. दरअसल ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया. गाड़ी रुकी पर बुजुर्ग इंजन के आगे के हिस्से में फंस गए. वहां मौजूद रेल कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया. Also Read - Rajasthan: किसानों को लात मारने का वीडियो वायरल होने के बाद SDM भूपेंद्र यादव का हुआ ट्रांसफर

वीडियो को समाचार एजेंसी ANI ने शेयर किया है. कैप्शन दिया है,

A senior citizen narrowly escaped death after a locomotive train in Mumbai’s Kalyan area applied emergency brakes to save the man as he was crossing the tracks

देखें वायरल वीडियो-

#WATCH | A senior citizen narrowly escaped death after a locomotive train in Mumbai’s Kalyan area applied emergency brakes to save the man as he was crossing the tracks. pic.twitter.com/RwXksT3TCM — ANI (@ANI) July 18, 2021

वीडियो वायरल होने के बाद सेंट्रल रेलवे ने इस बहादुरी के लिए बुजुर्ग की जान बचाने वाले तीनों कर्मचारियों को दो-दो हजार रुपये ईनाम में दिए हैं.