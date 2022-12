Viral Video: तालिबानी फरमान और इस क्यूट गर्ल की ABCD का वीडियो देख दिल से निकलेगी दुआ

Viral Video: अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान ने देश में लड़कियों की शिक्षा पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन बच्चियों ने तालिबानी फरमान के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी है. तालिबान के लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालने के बाद भी शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित माध्यमिक विद्यालयों की छात्राओं ने अपने स्तर पर ही अपने सहपाठियों के साथ घर पर अपनी शिक्षा को जारी रखा है. मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

तालिबानी फरमान के बीच छोटी-सी बच्ची का वीडियो वायरल, इस वीडियो को देखकर आपके भी दिल से दुआ निकलेगी कि काश सरकार बच्चियों को बेहतर शिक्षा दे. क्योंकि बेटियों का भी शिक्षा पर पूरा अधिकार है.

