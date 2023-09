OMG Video! बिल्डिंग की खिड़की पर लटका था 10 फीट लंबा अजगर, इसे देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश

Ajgar Ka Viral Video: एक डराने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक अजगर (Python) एक बिल्डिंग की खिड़की पर लटका हुआ है. ये वीडियो मुंबई शहर के ठाणे का बताया जा रहा है. 10 फुट लंबा अजगर देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे.



बताया जा है कि ये विशालकाय अजगर एल्बिनो बर्मीज पायथन प्रजाति का है. ये किसी लोहे की ग्रिल से लटका हुआ है. इस अजगर के रेस्क्यू को देखने के लिए आसपास लोगों की भीड़ लग गई थी. वीडियो को @Sneha नाम की एक यूजर ने एक्स (Twitter) पर शेयर किया है. पीले रंग का ये पायथन काफी खतरनाक लग रहा है.

A huge snake was spotted at a Thane Building, it was rescued by two brave persons, rescue video. 👇. #thane #mumbai pic.twitter.com/j2ZWrs9mR9

— Sneha (@QueenofThane) September 25, 2023