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Viral Video: बैडमिंटन का ऐसा मैच नहीं देखा होगा, देख लिया तो नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर बैडमिंटन मैच का यह वीडियो जिसने भी देखा फैन हो गया. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: April 24, 2026 1:11 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर बैडमिंटन मैच से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दे रहा है जिसे देखकर कोई एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा पाएगा. इसमें चारों खिलाड़ी कोर्ट पर नजर आते हैं, जो दो-दो की टीम में बंटे हुए हैं. माहौल बिल्कुल कड़े मुकाबले वाला है, और सभी खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ खेलते दिखाई देते हैं. जैसे ही मैच शुरू होता है, वैसे ही खेल की रफ्तार और रोमांच दोनों बढ़ने लगते हैं. हर शॉट के साथ दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ती जाती है.

बैडमिंटन का वायरल मैच

इस वीडियो में जो सबसे खास खिलाड़ियों के शानदार शॉट्स और उनकी बेहतरीन फिटनेस दिखी. चारों खिलाड़ी इतनी तेजी और ताकत के साथ खेलते हैं कि शटल को जमीन पर गिरने ही नहीं देते. एक के बाद एक तेज रैली चलती रहती है, जिसमें कभी एक टीम आगे बढ़ती है तो कभी दूसरी टीम पलटवार करती है. खिलाड़ियों की फुर्ती, संतुलन और ताकत देखने लायक होती है. वे कोर्ट के हर कोने में दौड़ते हैं और मुश्किल से मुश्किल शॉट भी आसानी से लौटा देते हैं. यही कारण है कि यह मुकाबला काफी देर तक चलता रहता है और हर पल रोमांच से भरा रहता है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

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आखिर में मिला नतीजा

लंबे समय तक चले इस रोमांचक मुकाबले के बाद आखिरकार एक टीम को हार का सामना करना पड़ता है. हालांकि हार-जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन इस मैच में जो प्रदर्शन देखने को मिला, उसने सभी का दिल जीत लिया. दर्शक पूरे समय इस खेल में डूबे रहे और खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना करते नजर आए. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘ऐसा मैच कभी नहीं देखा था.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘क्या गजब का मैच दिखा.’ वीडियो को alihayder4466 नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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