Viral Video: गूगल मैप्स बोला 4 घंटे, मगर अमेरिकी यात्री ने ढूंढ लिया शॉर्टकट | वायरल हुआ भागलपुर पहुंचने का वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर अमेरिकी शख्स का एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. इसमें वो बिहार के भागलपुर तक पहुंचने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से ऐसा आसान रास्ता अपनाता है, जिसने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया. हैरानी की बात है कि जहां वो पहुंचना चाहता था उसके लिए गूगल मैप्स 4 घंटे का समय बता रहा था. सफर के दौरान उसके उत्साह, रोमांच और बिहार की खूबसूरती की तारीफ ने इस वीडियो को खास बना दिया है. अमेरिकी शख्स का यह वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है और नेटिजन्स भी खूब रिएक्ट कर रहे हैं.
अमेरिकी शख्स ने इंस्टाग्राम पर अपने बिहार दौरे का वीडियो शेयर किया है. इसकी शुरुआत में वह बताता है कि गूगल मैप्स के अनुसार मानसी से भागलपुर पहुंचने में करीब चार घंटे लगेंगे, जबकि वास्तविक दूरी बहुत कम है. वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि गूगल मैप्स भारतीय जुगाड़ और लोगों की समझ को नहीं जानता. इसके बाद उसका सफर शुरू होता है, जिसमें वो अलग-अलग साधनों से यात्रा करते दिखाई देता है. कभी किसी स्थानीय व्यक्ति की स्कूटर पर बैठकर आगे बढ़ता है तो कभी रास्ते में लोगों से बातचीत करते नजर आता है.
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इस दौरान वो कहता हैं कि बिहार के लोग बेहद मददगार हैं और जरूरत पड़ने पर हमेशा साथ खड़े रहते हैं. यात्रा के दौरान वह राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और वहां के माहौल की भी खुलकर सराहना करता है. सफर के दौरान टोनी एक निर्माणाधीन पुल के पास पहुंचता हैं, जहां से उन्हें गंगा नदी पार करनी थी. पुल अधूरा होने के कारण वह कुछ देर के लिए हैरान हो जाता हैं और स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि आगे कैसे जाया जाए. अंत में वो नाव के जरिए गंगा पार करता है और भागलपुर पहुंच जाता है. शख्स का नाम टोनी मोंटाना है और वो कंटेंट क्रिएटर है. वीडियो को tonykmontana नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.