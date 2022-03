Viral Video: पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी को बंपर बहुमत से जीत मिली है. अब आगामी 16 मार्च को भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं. उन्होंने शनिवार को इस संबंध में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा पेश किया. इससे पहले भगवंत मान को शुक्रवार को मोहाली में पार्टी विधायकों की बैठक में आप विधायक दल का नेता चुना गया था. अब सीएम पद की शपथ लेने से पहले भगवंत मान का एक थ्रैबैक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो स्टैंडअप कॉमेडी करते दिख रहे हैं. कमाल की बात यह है कि उस शो में नवजोत सिंह सिद्धू बतौर जज नजर आए थे.Also Read - Chachaji Ka Video: बीच सड़क पर साइकिल रोक शादी की बात करने लगे चाचाजी, फिर जो हुआ पेट पकड़कर हंसेंगे- देखें वीडियो

राजनीति में आने से पहले भगवंत मान एक कॉमेडियन थे. आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी में से एक नवजोत सिंह सिद्धू उनको जज कर चुके हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर भगवंत राजनीति के ऊपर कॉमेडी कर रहे हैं और जज की कुर्सी पर बैठे नवजोत सिंह सिद्धू ठहाके लगा रहे हैं. सिद्धू के साथ शो में एक्टर शेखर सुमन भी बतौर जज दिखे थे. Also Read - Shadi Ka Video: शादी में आए मेहमानों को धोने पड़े प्लेट, नजारा ऐसा कि यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

देखें वीडियो: Also Read - Bhalu Ka Video: जंगल में वर्कआउट कर रहे दोस्तों के बीच पहुंच गया भालू, फिर जो किया यकीन नहीं होगा- देखें वीडियो

PUNJAB

It’s pretty clear that @BhagwantMann

will be the next CM

Among his competitors was @sherryontopp#Throwback to the Laughter Challenge – where Bhagwant was cracking a joke on politics and Siddhu was laughing as the judge. #PunjabElections

pic.twitter.com/gcoCnRa91R

— Raj (@iamup) March 10, 2022