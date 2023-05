Viral Video: साइड मांगी तो भड़क गए बाइक सवार लड़के, गालियां देकर कार वाले को खूब पीटा- देखें वीडियो

Viral Video: महानगरों में रोडरेज की घटनाएं आम हो गई हैं. थोड़ी सी बात पर लोग एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और मरने-मारने को उतारू हो जाते हैं. ताजा मामला पश्चिमी दिल्ली से सामने आया है, जहां एक कार सवार शख्स को बाइक पर आए चार लोगों ने पीट दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मामला पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके का है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि रोडरेज का यह मामला नांगलोई मेट्रो स्टेशन के निकट रविवार को हुआ.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चलती कार के सामने अचानक कुछ लोग बाइक लेकर आते हैं और कार में बैठे शख्स को पीटने लगते हैं. इस घटना को पीड़ित ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया. पीड़ित प्रवीण जांगड़ा ने सोमवार को सुबह आठ बजकर 52 मिनट पर एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, “कुछ बदमाशों ने मुझे बीच सड़क पर रोका और मुझे पीटा. यह सब नांगलोई रेलवे/मेट्रो स्टेशन पर हुआ. देश की राजधानी में इस प्रकार की गुंडागर्दी आम हो गई है. दिल्ली पुलिस को इस मामले को देखना चाहिए और इन गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.”

इस घटना का वीडियो कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था. वीडियो में नजर आ रहा है कि तीन मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए चार लोगों ने जांगड़ा को रोका और उसे अपशब्द कहे. पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला कि मोटरसाइकिल सवारों द्वारा डिपर लाइट के इस्तेमाल को लेकर शिकायतकर्ता के साथ उनकी लाल बत्ती पर कहासुनी हुई था.