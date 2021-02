Viral Video: मुंबई से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो हैरान करने वाला है. बीएमसी बजट के दौरान ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिशनर रामेश पवार ने सेनिटाइजर पी लिया. ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Maharashtra: BMC का बड़ा ऐलान, सरकारी स्कूल अब Mumbai Public School के नाम से जाने जाएंगे

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि रामेश पवार बजट के दौरान बैठे हैं. पानी और सेनिटाइजर की बोतलें टेबल पर रखी हैं. वे एक बोतल उठाते हैं और पानी की तरह पीते हैं. ये देखते ही वहां अफरा-तफरी मच जाती है.

आसपास खड़े लोग ये देखते ही उनकी ओर दौड़ते हैं और उन्हें पानी दिया जाता है जिससे वे मुंह साफ कर लें.

देखें वायरल वीडियो-

#WATCH: BMC Joint Municipal Commissioner Ramesh Pawar accidentally drinks from a bottle of hand sanitiser, instead of a bottle of water, during the presentation of Budget in Mumbai. pic.twitter.com/MuUfpu8wGT

— ANI (@ANI) February 3, 2021