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Viral Video: कैच पकड़ने के लिए पक्षी की तरह उड़ गया लड़का, जोंटी रोड्स और फिलिप्स भी रह जाएंगे दंग | देखिए

Viral Video: सोशल मीडिया पर क्रिकेट मैच का यह वीडियो क्लिप खूब वायरल हो रहा है. इसमें जिस तरह से फिल्डर ने कैच पकड़ा वो चर्चा का विषय बन गया है.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 13, 2026, 10:05 AM IST
Boy Flies Like Bird To Take Catch
क्रिकेट मैच का वीडियो हुआ वायरल. (Photo: indixns/Instagram)

Viral Video: क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी ऐसे पल देखने को मिलते हैं, जो लंबे समय तक देखे जाते हैं. ऐसा ही एक हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला, जिसने हर किसी को रोमांच से भर दिया. बल्लेबाज का शॉट देखकर लग रहा था कि गेंद आसानी से बाउंड्री पार कर जाएगी, मगर तभी एक फील्डर बिजली की तेजी से दौड़ा और हवा में शानदार छलांग लगा दी. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा मानो समय रुक गया हो. दर्शकों की निगाहें सिर्फ गेंद और उस फील्डर पर टिकी थीं. अगले ही पल उसने हवा में उड़ते हुए गेंद को अपने कब्जे में कर लिया.

लड़के ने पकड़ा गजब कैच

वायरल वीडियो में सबसे खास बात केवल गेंद पकड़ना नहीं था, बल्कि उसे पकड़ने का तरीका था. फील्डर ने जिस तरह अपनी गति, संतुलन और फुर्ती का प्रदर्शन किया उसने हर किसी को प्रभावित कर दिया. क्रिकेट प्रेमियों ने इस अद्भुत प्रयास की तुलना दुनिया के महान फील्डरों से करनी शुरू कर दी. कई लोगों को इस कैच में जोंटी रोड्स की फुर्ती, ग्लेन फिलिप्स की आक्रामकता, रविंद्र जडेजा की चुस्ती और युवराज सिंह का जज्बा नजर आया. सोशल मीडिया पर इस कैच के वीडियो को बार-बार देखा जा रहा है और लोग इसे सीजन के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक बता रहे हैं.

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यहां देखिए वायरल वीडियो:

बन गया मैच का हीरो

जिस तरह उसने कैच पकड़ा उसे देखकर नेटिजन्स खूब प्रतिक्रियाएं भी पोस्ट कर रहे हैं. इसे अब तक का सबसे बेहतरीन कैच भी बता रहे हैं. वैसे तो क्रिकेट में बल्लेबाजों के बड़े शॉट और गेंदबाजों की घातक गेंदें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन यह कैच याद दिलाता है कि फील्डिंग भी मैच जिताने में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है. एक शानदार कैच न केवल विकेट दिलाता है, बल्कि पूरी टीम का मनोबल भी बढ़ा देता है. यही कारण है कि इस वायरल पल ने लाखों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है. वायरल वीडियो को indixns नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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