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Viral Video Of Boy Who Broke Bike Number Plate And Sat Right There See What Happened When Owner Came Amazing Video Makes Everyone Emotional

Viral Video: बाइक का नंबर प्लेट तोड़कर वहीं बैठ गया बच्चा, फिर मालिक आया तो गजब ही हो गया | देखें वीडियो

Viral Video: इसमें देख सकते हैं कि नंबर प्लेट तोड़ने के बाद बच्चा भागने की बजाय वहीं बैठ गया और बाइक मालिक के आने का इंतजार करने लगा.

Viral Video: एक मासूम बच्चे से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर ध्यान खींच रहा है. इसमें उसकी ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया. आमतौर पर जब किसी से गलती से भी बाइक या कार में टक्कर लग जाती है, तो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग ही देखने को मिला. एक बच्चा अपनी साइकिल चला रहा था, तभी गलती से उसकी साइकिल सड़क पर खड़ी एक बाइक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक की नंबर प्लेट टूट गई. यह देखकर कोई भी बच्चा डर सकता था और वहां से भाग सकता था, लेकिन इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया.

बच्चे ने दिखाई ईमानदारी

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि टक्कर लगने के बाद बच्चा वहीं रुक गया और बाइक मालिक का इंतजार करने लगा. वह सड़क किनारे चुपचाप बैठा रहा, ताकि जब बाइक का मालिक आए तो वह अपनी गलती स्वीकार कर सके. कुछ देर बाद जब बाइक का मालिक वहां पहुंचा, तो बच्चे ने बिना डर के पूरी बात सच-सच बता दी. उसकी ईमानदारी देखकर मालिक भी हैरान रह गयाय आज के समय में जहां लोग छोटी-छोटी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं, वहां इस बच्चे का ऐसा व्यवहार सभी के लिए एक सीख बन गया.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो:

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वीडियो ने जीता दिल

आगे देख सकते हैं कि बाइक मालिक ने बच्चे की सच्चाई और हिम्मत की सराहना की. उसने गुस्सा करने के बजाय खुद ही नंबर प्लेट को ठीक किया और फिर बच्चे को प्यार से गले लगा लिया. यह पल बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला था. इस घटना ने यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई आज भी सबसे बड़ी ताकत है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो की खूब तारीफ कर रहे हैं और बच्चे की परवरिश की भी सराहना कर रहे हैं. वीडियो को indiatv24hrs नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

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