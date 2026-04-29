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Viral Video: सड़क पर मिली नोटों की गड्डी को लौटाने पहुंच गया लड़का, ईमानदारी देखकर ही दंग रह गए पुलिसकर्मी | देखिए
Viral Video: इसमें लड़के ने ऐसी ईमानदारी दिखाई जो आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है. नजारे को देखकर हर कोई उसका फैन हो गया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक गजब वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़के की ईमानदारी देखकर लोग दंग रह गए. दरअसल,लड़के को सड़क पर नोटों की गड्डी मिली. मगर उसने ऐसा चौंकाने वाला काम किया कि हर कोई हैरान रह गया. इतने पैसे देखकर किसी का भी ईमान डोल सकता था. मगर इसमें लड़के ने गजब ईमानदारी दिखाते हुए सारे पैसे पुलिस को लौटा दिए. जब उसने नोटों की गड्डी पुलिस टीम को सौंपी तो वो भी चौंक गए. अब यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर भी वायरल होने लगा है.
शख्स की ईमानदारी के फैन हुए लोग
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की टीम दिख रही है. उनके साथ दो लड़के भी नजर आ रहे हैं. उनके से एक लड़के ने नोटों की गड्डी पुलिसकर्मी को सौंप दी. लड़के ने पूछने पर बताया कि जब वो गांव जा रहा था उसी दौरान बाइक से नोटों की गड्डी गिरी. बाइक चला रहा लड़का फुल स्पीड में था और उसने बैग से पैसे गिरने पर कोई ध्यान भी नहीं दिया. लड़के ने ये भी बताया जिस बाइक से पैसे गिरे वो स्प्लेंडर थी. यह दृश्य शामली में मेरठ-करनाल हाईवे का बताया जा रहा है.
यहां देखिए एक्स पर वीडियो को:
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क्या बोले नेटिजन्स
बताया जा रहा है कि लड़के को 4 लाख रुपये की गड्डी मिली. उसमें 500, 200 और 100 रुपये के नोट थे. लड़के ने पुलिसकर्मी को ये भी बताया कि बाइक फुल स्पीड में होने के कारण वो उसका नंबर नहीं देख पाया. जिसने पैसे लौटाए उस लड़के का नाम अमित बताया जा रहा है. वीडियो को zindagi.gulzar.h नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से भी शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी इसे मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘वाकई शख्स बहुत ईमानदार है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इतने पैसे देखकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.