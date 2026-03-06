Hindi Viral

Viral Video: महीनों की नौकरी के बाद एकाएक घर पहुंचा लड़का, नजर पड़ते ही भावुक हो गया परिवार | देखें वीडियो

Viral Video: वायरल वीडियो में दिख रहा ये इमोशनल नजारा किसी को भी भावुक कर सकता है. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

Viral Video: इंटरनेट पर मौजूद सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है, जहां हर तरह के रंग देखने को मिलते हैं. फिलहाल एक इमोशनल कर देने वाला नजारा वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक लड़के और उसके परिवार से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि वह कई महीनों से घर से दूर नौकरी कर रहा था. लंबे समय बाद उसने अचानक घर जाकर अपने परिवार को सरप्राइज देने का फैसला किया. जब वह घर पहुंचा तो चुपचाप सीधे किचन की ओर चला गया. किचन में उसकी मां और दो बहनें मौजूद थीं. दोनों बहनें घर के काम में व्यस्त थीं, जबकि मां भी वहीं कुछ काम कर रही थीं. ऐसा लग रहा था कि मां को पहले से ही पता था कि बेटा घर आने वाला है, क्योंकि वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुईं.

भाई को देख रो पड़ीं बहनें

इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए इस वीडियो को देखकर ऐसा मालूम होता है कि मां और बेटे ने मिलकर बहनों को सरप्राइज देने की योजना बनाई थी. लड़का धीरे से किचन में पहुंचा और पीछे से अपनी बहनों को आवाज दी. जैसे ही दोनों बहनों ने पलटकर देखा, उनके चेहरे के भाव ही बदल गए. पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई सच में उनके सामने खड़ा है. कुछ सेकंड तक वे उसे देखते ही रह गईं, मानो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा न हो. इसके बाद दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ीं और तुरंत अपने भाई के पास दौड़कर उसे गले लगा लिया.

भावुक हो गए सभी

अपने भाई को इतने समय बाद अचानक सामने देखकर दोनों बहनें खुद को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. वे उसे गले लगाकर रोने लगीं. यह पल इतना भावुक था कि वहां मौजूद मां भी मुस्कुराते हुए इस दृश्य को देखती रहीं. भाई-बहन के प्यार और भावनाओं से भरा यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे socialbuzzz.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी अपलोड किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी इसे मिल चुके हैं.

