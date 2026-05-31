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Bulandshahr Viral Video: आसमान से अचानक होने लगी नोटों की बारिश, लूटने के लिए दौड़े लोग | देखें वीडियो

Bulandshahr Viral Video: पैसों की बारिश से जुड़ा यह वीडियो बुलंदशहर का बताया जा रहा है. इसमें दिख रहा सीन किसी को भी चौंका देगा.

Written by: Nandan Singh
Updated: May 31, 2026, 2:29 PM IST
Bulandshahr Viral Video
Photo Credit: @Vishii14/X.com

Bulandshahr Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की कचहरी का है. वीडियो में कचहरी परिसर के अंदर ऐसा नजारा दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए. ऐसा लग रहा है मानो आसमान से नोटों की बारिश हो रही हो. लोग इधर-उधर भागते हुए जमीन पर गिर रहे नोटों को उठाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

आसमान से नोटों की बारिश

जानकारी के अनुसार, एक शख्स जमीन का बैनामा कराने के लिए कचहरी परिसर पहुंचा था. उसके पास करीब 2 लाख रुपये नकद थे, जिन्हें उसने एक बैग में रखा हुआ था। बताया जाता है कि तभी एक बंदर अचानक बैग छीनकर वहां मौजूद नीम के पेड़ पर चढ़ गया. बैग हाथ लगते ही बंदर ने उसे खोलना शुरू कर दिया. कुछ देर बाद उसने बैग में रखे 500-500 रुपये के नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए. पेड़ से लगातार गिरते नोटों को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. देखते ही देखते नोटों को उठाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई.

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एक्स पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

मच गई लूटपाट

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही नोट नीचे गिरने लगे, उन्हें बटोरने के लिए लोगों में होड़ मच गई. कई लोग जमीन पर पड़े नोटों को जल्दी-जल्दी इकट्ठा करते नजर आए. बताया जा रहा है कि घटना के बाद बैग में मौजूद करीब 2 लाख रुपये में से कुछ हजार रुपये कम मिले. वहां मौजूद लोगों ने नोट इकट्ठा करके शख्स को सौंप दिए. इससे उसका भारी नुकसान होने से बच गया. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को @Vishii14 नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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