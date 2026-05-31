Bulandshahr Viral Video: आसमान से अचानक होने लगी नोटों की बारिश, लूटने के लिए दौड़े लोग | देखें वीडियो

Bulandshahr Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की कचहरी का है. वीडियो में कचहरी परिसर के अंदर ऐसा नजारा दिखाई देता है, जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए. ऐसा लग रहा है मानो आसमान से नोटों की बारिश हो रही हो. लोग इधर-उधर भागते हुए जमीन पर गिर रहे नोटों को उठाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
जानकारी के अनुसार, एक शख्स जमीन का बैनामा कराने के लिए कचहरी परिसर पहुंचा था. उसके पास करीब 2 लाख रुपये नकद थे, जिन्हें उसने एक बैग में रखा हुआ था। बताया जाता है कि तभी एक बंदर अचानक बैग छीनकर वहां मौजूद नीम के पेड़ पर चढ़ गया. बैग हाथ लगते ही बंदर ने उसे खोलना शुरू कर दिया. कुछ देर बाद उसने बैग में रखे 500-500 रुपये के नोट निकालकर नीचे फेंकने शुरू कर दिए. पेड़ से लगातार गिरते नोटों को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. देखते ही देखते नोटों को उठाने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई.
#BREAKING A monkey snatched a bag containing ₹2 Lakhs from an advocate’s colleague at Bulandshahr Court, climbed a tree, and rained ₹500 notes. Locals rushed to collect it; ₹40,000 went missing.
@bulandshahrpol @dmbulandshahr
#Bulandshahr #UttarPradesh #Monkeys pic.twitter.com/bWPBFG9FMe
— jarvis ☠️ (@Vishii14) May 31, 2026
वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही नोट नीचे गिरने लगे, उन्हें बटोरने के लिए लोगों में होड़ मच गई. कई लोग जमीन पर पड़े नोटों को जल्दी-जल्दी इकट्ठा करते नजर आए. बताया जा रहा है कि घटना के बाद बैग में मौजूद करीब 2 लाख रुपये में से कुछ हजार रुपये कम मिले. वहां मौजूद लोगों ने नोट इकट्ठा करके शख्स को सौंप दिए. इससे उसका भारी नुकसान होने से बच गया. सोशल मीडिया यूजर्स भी इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो को @Vishii14 नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है.