Viral Video: शख्स की गोद से छूटा और नाले में बह गया बच्चा, रो-रोकर मां का हुआ बुरा हाल | वीडियो

Viral Video: एक दिल दहला देने वाली त्रासदी में बुधवार दोपहर को जिले के ठाकुरली शहर के पास एक चार महीने का बच्चा कथित तौर पर एक व्यक्ति की गोद से फिसलकर उफनाए नाले में गिरकर बह गया. यह दुखद घटना तब हुई, जब अंबरनाथ जाने वाली एक उपनगरीय लोकल ट्रेन ठाकुर्ली और कल्याण स्टेशनों के बीच रुक गई, क्योंकि जिले में मंगलवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया था.एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद ट्रेन में सवार कई यात्री ट्रेन से कूद गए और अपने-अपने गंतव्य की ओर चलने लगे. ट्रेन का एक डिब्बा दोनों तरफ पेड़ों और घनी झाड़ियों से भरे नाले के ऊपर था, और रेलवे पटरियों के बगल में कुछ उपयोगिता पाइपलाइनें थीं.

ठाणे के सामाजिक कार्यकर्ता बीनू वर्गीस ने स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकांश यात्री सुरक्षित रूप से नाले को पार करके दूसरी तरफ जाने में कामयाब रहे.

एक युवा महिला और उसके देवर ने भी हिम्मत करके नाले पर बने संकरे पाइपों पर चलने का साहस किया. नवजात बच्चा, जो देवर की गोद में था, अचानक फिसल गया और सीधे नीचे उफनते नाले में जा गिरा. बच्‍चे की मां चिल्लाने लगी. चूंकि बारिश जारी थी और नाला तेजी से बह रहा था, इसलिए मदद की प्रतीक्षा करने के अलावा वे कुछ नहीं कर सकते थे, यहां तक ​​कि महिला और उसके रिश्तेदार के नाले की ओर इशारा करते हुए वीडियो भी वायरल हो गए.

ठाकुर्ली और कल्याण स्टेशनों तक खबर पहुंचने के बाद रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तलाशी अभियान चलाने के लिए मौके पर पहुंचीं. बचावकर्मियों ने रस्सियों और अन्य उपकरणों के साथ झाड़ियों सहित आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली, लेकिन अंधेरा होने और बारिश जारी रहने तक बच्‍चे का पता नहीं चला.वर्गीस ने कहा, “मैं बचाव दल के साथ लगातार संपर्क में हूं, लेकिन अभी तक बच्‍चे का कोई संकेत नहीं मिला है. मां गमगीन और सदमे की स्थिति में है… अधिकारी परिवार के विवरण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में अपडेट देने की उम्मीद है.”

एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने कहा कि ‘बच्चा’ लापता है और शिशु का पता लगाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं. महाराष्ट्र के पूरे तटीय क्षेत्र जिसमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं, में पिछले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश हुई है, कई जिलों को शनिवार तक रेड या ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है. राज्य सरकार ने लगातार बारिश को देखते हुए आज जल्दी कार्यालय बंद कर दिए और कर्मचारियों को अपने घर जाने की अनुमति दे दी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.