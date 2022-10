Viral Video: ग्रेनो वेस्ट की पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी के टावर एस की लिफ्ट में मंगलवार की रात 11 साल का एक बच्चा करीब 45 मिनट तक फंसा रहा. बच्चा अपने दोस्त के साथ फ्लैट से नीचे जा रहा था तभी अचानक लिफ्ट बंद हो गई. काफी देर तक बच्चे की तलाश करने के बाद परिजनों का ध्यान लिफ्ट पर गया, तो बच्चा अंदर मिला. उसे बाहर निकाला गया. इस बात को लेकर देर रात सोसाइटी में काफी हंगामा हुआ. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया.Also Read - Dance Ka Video: 'काला चश्मा' पर जापानी लड़कियों ने मचाया हाहाकार, एक ने तो इंटरनेट पर गरदा ही उड़ा दिया- देखें वीडियो

लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज गार्ड रूम में दिखाई देती है और अलार्म भी बजता है, लेकिन गार्ड रूम में बैठा गार्ड कानों में ईयर फोन लगाकर बैठा हुआ था इसलिए उसने ना अलार्म सुना और ना ही सीसीटीवी फुटेज देखी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अजय अपने परिवार के साथ सोसाइटी के टावर यू की छठी मंजिल पर रहते हैं. मंगलवार की रात उनका 11 साल का बेटा अपने दोस्त के पास गया था. जो की उसी टावर के 16वें फ्लोर पर रहता है. अजय ने जब बेटे के दोस्त के घर पर फोन किया तो पता चला की वो 5 मिनट में आ जायेगा. Also Read - Wild Animal Video: शिकार करने गया तो कुत्ते ने ही पकड़ लिया बाघ का कान, मदद के लिए शेर को बुलाया पर वो भी नहीं आया- देखें वीडियो

काफी समय बीतने के बाद अजय ने बेटे की तलाश शुरू की. पूरी सोसाइटी में बच्चे की खोज की गई लेकिन वो नहीं मिला. फिर सबका ध्यान लिफ्ट पर गया तो 15 और 16 मंजिल के बीच अटकी हुई थी. इसके बाद सोसायटी के मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया और करीब 45 मिनट के बाद बच्चे को लिफ्ट से बाहर निकाला गया. Also Read - Viral Video: रावण को जलाने में छूट गए पसीने, डीजल डाला फिर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया मगर जला नहीं | देखें वीडियो

An 11-year-old boy was stuck in a lift for around 45 minutes in Paramount Emotions society of Greater Noida. However, after checking the CCTV footage of before the incident the maintenance team came to know that the kids were playing with the lift buttons. pic.twitter.com/242kNq2aD1

