Viral Video: सोशल मीडिया के जरिए लोग अब अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाकर वाहवाही लूटते हैं. बीते बुधवार को भी एक लड़की इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपने अनोखे टैलेंट की वजह से छाई रही. लड़की सोशल मीडिया पर ‘छोटी दीपिका’ के नाम से उस समय मशहूर हो गई जब उसके वीडियो क्लिप को बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने शेयर कर दिया. वीडियो में लड़की दीपिका पादुकोण की नकल उतार रही है और वो उनकी फिल्म ‘गोलियों की रासलीला: रामलीला.’ के एक डयलॉग को अपने अंदाज में बोल रही है. वीडियो में लड़की ने बिल्कुल वैसा ही ड्रेस पहना है और मेकअप किया जैसा कि उस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने किया था.Also Read - Valentine Day 2022: किसिंग सीन से शुरू हुआ था दीपिका और रणवीर सिंह का प्यार, 6 साल के रिलेशनशिप के बाद की शादी

यहां देखें वीडियो: Also Read - रणवीर सिंह ने शेयर किया Choti Deepika का वीडियो, कहा- 'लीला जैसी कोई नहीं'- Video

Leela jaisi koi nahi! 😄

Check out this mini version of you! @deepikapadukone

Love the expressions! ❤️ #chotideepika pic.twitter.com/sY3Pa692CG

— Ranveer Singh (@RanveerOfficial) February 9, 2022