Viral Video: जंगल सफारी में जाते समय लोगों की ख्वाहिश यही रहती है कि काश उन्हें एक बार सामने से शेर या चीते को देखने का मौका मिल जाए. इसके लिए वे एक ही नहीं बल्कि दो या तीन बार सफारी भी करते हैं. सोचिए क्या हो अगर टूरिस्ट के सामने ही दो शेर आपस में भिड़ जाएं. आप सोच रहे होंगे कि पर्यटकों की तो चांदी ही हो जाएगी. जी हां, ऐसा हुआ है और ये वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है.

वायरल वीडियो में दोनों टाइगर एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं. दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं.

ये वीडियो सोशल मीडिया पर इंडियन फोरेस्ट सर्विस ऑफिसर प्रवीण कासवान ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp.

वीडियो में दिखता है कि दोनों शेर एक-दूसरे पर हमला करते हैं, पलटवार भी करते हैं.

Clash of the titans. Only from India. Best thing you will watch. Received via whatsapp. pic.twitter.com/36qqvhkG5F

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) January 19, 2021