Viral Video: दिल्ली पुलिस के जवान पर बंदूक तानने की गलती कर बैठा बदमाश, फिर जो हुआ जिंदगी भर याद रखेगा- वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस के जवान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी जान पर खेलकर बदमाश को पकड़ता दिख रहा है. सिपाही ने हत्या और डकैती के मामले में दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि हेड कांस्टेबल मनोज ने आरोपियों को बाहरी दिल्ली के निहाल विहार इलाके से पकड़ा. पुलिस ने बताया कि आरोपी ध्यान सिंह (26) और नवनीत (21) के कब्जे से एक देसी पिस्तौल बरामद हुई है. बदमाश ने पिस्तौल दिखा कांस्टेबल को डराने की कोशिश की लेकिन पुलिसकर्मी ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को पकड़ लिया.

बदमाशों को पकड़ने के घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी प्रसारित हो रहा है. पुलिस उपायुक्त (बाहरी) हरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को हेड कांस्टेबल मनोज और देवेंद्र गश्त कर रहे थे. तभी रात करीब 9 बजकर 50 मिनट पर वे मच्छी चौक, निलोठी के पास पहुंचे और दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल पर सवार देखा.