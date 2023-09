Viral Video: डोनाल्ड ट्रंप ने महिला के टैंक टॉप पर दिया ऑटोग्राफ, फिर पिज्जा भी बांटा | वायरल हो गया ये वीडियो

Viral Video: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी ना किसी वजह से आए दिन सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ गोल्फ खेलते हुए उनका वीडियो सामने आया था. अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला के टॉप पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो एक रेस्टोरेंट का दिखाई पड़ता है और महिला की मांग पर उन्होंने उसके टॉप पर हस्ताक्षर किया. सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही ये वायरल हो गया. हमेशा की तरह नेटिजन्स इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रेस्टोरेंट में अपने समर्थकों के बीच घिरे हुए हैं. इसी बीच एक महिला ने उनसे ऑटोग्राफ की डिमांड कर दी. डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसे निराश नहीं किया और टैंक टॉॉप पर ऑटोग्राफ दे दिया. इसके बाद उन्होंने महिला के हाथों पर भी हस्ताक्षर किया. ट्रंप के इस अंदाज पर समर्थकों ने खूब पसंद किया और उन्हें खूब चीयर किया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रंप लोगों को पिज्जा भी देते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को @SkyNews ने अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर अपलोड किया है.

वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप एक कैंपेन के दौरान लोवा रेस्टोरेंट में पहुंचे थे. जहां पहले से ही उनके समर्थकों को हुजूम उमड़ा था. इस दौरान उन्होंने अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने के साथ-साथ पिज्जी भी दिए. साथ ही उनके साथ फोटोग्राफ भी खिंचवाए. ट्रंप ने यहां एक रैली को भी संबोधित किया.

Donald Trump signs woman’s tank top during campaign visit to Iowa restaurant.

