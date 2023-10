केयरटेकर के जाने पर मायूस हो गया हाथी, पहले सूंड से पकड़कर बाइक से उतारा... फिर लगा लिया गले, देखें Viral Video

Elephant Video Viral: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अब तेजी से लोग शेयर कर रहे हैं. ये वीडियो आपको भी इमोशनल कर देगा. इसमें देखा जा सकता है कि एक केयरटेकर के जाने पर हाथी झटपटा जाता है. वह अपने केयरटेकर को सूंड से बहुत रोकने की कोशिश करता है.

इस वीडियो को भारतीय रेलवे सेवा (IRS) अधिकारी अनंत रूपनगुडी ने एक्स (Twitter) पर शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, ‘हाथी और उसके केयरटेकर के बीच का बंधन, यह उसे जाने नहीं देगा.’ इसपर लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी आए हैं.

The bonding between the elephant and it’s caretaker – it won’t just let him go! ❤️ #elephants #bonding @Gannuuprem pic.twitter.com/AOkTmi7ceJ

— Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) September 27, 2023