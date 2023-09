Viral Video: स्मार्टफोन से ही बना दी 'लो बजट वाली जवान'...गजब का सीन देख शाहरुख खान भी हैरान | देखें वीडियो

Viral Video: शाहरुख खान और नयनतारा की फिल्म ‘जवान’ बॉक्स ऑफिस पर गरदा उड़ा रही है. फैन्स के बीच इस फिल्म को लेकर 20 दिन बाद भी गजब का क्रेज देखने को मिल रहा है. दीवानगी का आलम यह है कि फिल्म में दिखाए गए शाहरुख के लुक को फैन्स कॉपी कर रहे हैं और वैसे ही गेटअप में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया भी शाहरुख के क्रेज में रंगा नजर आ रहा है. एक फैन्स ने तो स्मार्टफोन से ही फिल्म जवान के कई दृश्य को शूट कर दिया. उसके जबरदस्त वीडियो को देखकर खुद शाहरुख भी हैरान रह गए. उन्हें उस फैन का यह वीडियो इतना अच्छा लगा कि खुद उन्हें अपने एक्स हैंडल (पहले ट्विटर) पर शेयर किया है.

शाहरुख खान फैन्स में फिल्म की दीवनागी को लेकर खूब उत्साहित हैं और समय-समय पर सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट पर रिएक्शन भी देते हैं. उन्होंने फिर से एक बार ऐसा ही किया है. @zarmatics नाम के एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें शख्स खुद को जवान वाले शाहरुख खान के रूप में प्रस्तुत करता है. उसने फिल्म के कई दृश्यों को अपने फोन से ही शूट कर दिया. सीन वाकई में काफी जबरदस्त हैं. ऐसा लगता है जैसे रियल में कोई फिल्म चल रही है. शाहरुख खान भी इसे देखकर एक पल के लिए अचंभे में पड़ गए. उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है.

शाहरुख खान ने इसे देखकर एक्स पर लिखा है, ‘यह उत्कृष्ट है. अच्छा काम… लोगों को लुभाने वाला. प्रयास करने के लिए धन्यवाद. लव यू.’ शाहरुख ने इस तरह इस वीडियो पर रिएक्ट कर फैन का दिन बना दिया. इससे पहले वीडियो क्रिएट करने वाले ने लिखा था, हम जवान को बहुत प्यार करते हैं. ‘इसलिए हमने स्मार्टफोन का प्रयोग करके इस वीडियो को तैयार किया है.’ बता दें कि शाहरुख की यह फिल्म भारत में 600 करोड़ का आंकड़ा छूने के बेहद करीब है.

This is outstanding!!! Good job…. Very masssy!!! Thank u for the effort. Love u https://t.co/MuPreGvi1x

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 26, 2023