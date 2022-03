Viral Video: मां-बाप किसी भी परिस्थिति में अपने बच्चे के संभाल ही लेते हैं. वो खुद तो मुसीबत झेल लेंगे लेकिन बच्चों पर आंच नहीं आने देते हैं. इस बात का ताजा उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखने को मिल रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है और लोगों को बीच अफरा-तफरी मची हुई है. लोगों को रेसक्यू करने का काम भी जोरों पर है. तभी दूसरे फ्लोर पर एक शख्स दिखता है और नीचे बचावकर्मी खड़े हैं वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे दूसरे फ्लोर से नीचे फेंक देता है.Also Read - स्पाईडरमैन की तरह जैकेट में मुंह छिपाकर थिएटर पहुंचे राज कुंद्रा हुए, लोग बोलें-पुरुषों के किम करदाशियां ऐसा काम ही क्यों किया?

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक दूसरे फ्लोर पर खड़ा पिता आग से खुद को और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है. अगले ही पल बचावकर्मियों की नजर उस पर पड़ती है और वो बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं. वो शख्स से बच्चे को नीचे फेंकने का इशारा करते हैं और शख्स बच्चे को उनकी तरफ फेंक देता है. बचावकर्मी बच्चे को पकड़ लेते हैं और फिर कुछ देर बाद शख्स भी कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है.

यहां देखें वीडियो:

Rescue captured on officers' body worn camera. Dad throws child out 2nd floor window to officers and firefighters, then jumps to escape flames consuming apartment building. pic.twitter.com/Ku5jQ6sOUy

— So Brunswick PD (@SoBrunswickPD) March 7, 2022