Viral Video: बेटे की रेलवे में लगी नौकरी तो झूम उठे पिता, फिर पूरे घर को ही बना दिया 'ट्रेन' जैसा | देखें वीडियो

Viral Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे घर को किस तरह ट्रेन के लुक में बदला गया है. इसे देखकर हर कोई इंप्रेस हो रहा है.

Photo: tv1indialive/Instagram

Viral Video: बेटा कामयाब हो जाए तो माता-पिता से ज्यादा खुशी किसी को नहीं होती. उनके चेहरे के हाव-भाव ही सब कुछ बयां कर देते हैं. पिता की खुशी से जुड़ा एक वीडियो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें बेटे ने अपने पिता को एकाएक खुशियों की सौगात दे दी. पिता ने फिर ऐसा कदम उठाया कि गांव से लेकर सोशल मीडिया तक उनका हल्ला हो गया. वायरल वीडियो में जानकारी दी गई है कि रेलवे में बेटे की नौकरी के बाद पिता ने पूरे घर को ही ट्रेन में बदल दिया.

  • पिता ने घर को बदला ट्रेन में

वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि गांव का एक घर है, जो काफी दूरी में फैला है. घर एक झोपड़ी की तरह है मगर वहां काफी जगह है. पूरा घर किसी ट्रेन की तरह दिखाई दे रहा है. घर के फ्रंट को इंजन की बोगी जैसा पेंट किया गया है. और बाकी घर को नीले, पीले और सफेद रंग से पेंट किया गया है. जब लुक निकलकर आया तो लगा कि कोई ट्रेन ही है. मगर ये पिता के इमोशन थे जो बेटे की नौकरी के बाद दिखे. बताया जा रहा है कि रेलवे में बेटी की नौकरी लगी उसके बाद पिता ने ये कदम उठाया.

  • देखते ही बन रहा लुक:

पिता द्वारा किया गया यह कार्य सोशल मीडिया की सुर्खियों में है. लोग दूर-दूर से इस घर को देखने पहुंच रहे हैं. लोग भी पिता के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘पिता को सबसे ज्यादा खुशी बेटे की कामयाबी पर ही मिलती है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इसे देखकर कोई भी भावुक हो जाएगा.’  वीडियो को मिलियन में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

  • यहां देखिए वीडियो इंस्टाग्राम पर:

इस वायरल वीडियो को मिलियन में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. स्पष्ट कर दें कि खबर वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसकी पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से नहीं करता है.

