Viral Video: सड़क पर खड़ी कार में लगी भीषण आग, मिनटों में धू-धू कर जल गई पूरी गाड़ी | देखें वीडियो

Viral Video: हैदराबाद के मिंट कपाउंड के नजदीक खड़ी एक कार में बुधवार को आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपने आगोश में ले लिया. हालांकि, इस घटना से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. सूचना पर पहुंची फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है. आग किस वजह से लगी अभी इसके बारे में ठोस जानकारी नहीं है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह कार (Fire In Car Video) में आग लगने के बाद गाड़ी पूरी तरह खाक हो गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह कार में भीषण आग लगी हुई है. आग लगने के बाद कुछ लोग पानी के पाइप से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. इस आगजनी से अफरा-तफरी का मौहाल भी बन गया है. न्यूज एजेंसी एएनआई ने मौके का वीडियो शेयर किया है. गाड़ी बीएमडब्ल्यू कार बताई जा रही है. देख सकते हैं कि नीले रंग की गाड़ी को किस तरह आग ने अपने आगोश में ले रखा है.

#WATCH | Telangana: A car was gutted in fire near the Mint compound in Hyderabad, earlier today. More details are awaited. pic.twitter.com/HUzRlF6l9x

— ANI (@ANI) December 27, 2023