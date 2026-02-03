  • Hindi
  • Viral
  • Viral Video Of Foreign Girl Arrived At Indian Friend Wedding But All Shocked By Grand Welcome On Gate This Shadi Ka Video Went Viral

Viral Video: दुल्हन की शादी में पहुंचीं विदेशी लड़कियां, मगर स्वागत का तरीका देखकर ही हिल गईं सभी | देखिए वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि इंडियन दुल्हन ने अपनी विदेशी सहेलियों को शादी में शरीक होने के लिए बुलाया है.

Published date india.com Published: February 3, 2026 10:02 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video
Photo: socialbuzzz.in/Instagram

Viral Video: इंडियन शादी से जुड़ा इस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें दुल्हन की विदेशी सहेलियां शादी में शामिल होने पहुंती हैं. मालूम होता है कि इंडियन दुल्हन अपनी विदेशी सहेलियों को शादी में शामिल होने के लिए भारत बुलाया है. जैसे ही उसकी सहेलियां दुल्हन के घर पहुंचती हैं अपना स्वागत देखकर भावुक हो जाती हैं. घर के मुख्य दरवाजे पर दुल्हन का पूरा परिवार और रिश्तेदार पहले से खड़े नजर आते हैं. सभी के चेहरों पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है. विदेशी मेहमानों को देखते ही परिवार वाले मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं.

विदेशी सहलेयों का स्वागत
शादी के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले विदेशी सहेलियों की विधिवत आरती उतारी जाती है. इसके बाद उन पर फूलों की बारिश की जाती है, जो भारतीय संस्कृति में सम्मान और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है. इतना ही नहीं, घर में प्रवेश कराने से पहले उन्हें मिठाई भी खिलाई जाती है. यह दृश्य विदेशी लड़कियों के लिए बिल्कुल नया और खास होता है. वे इस पारंपरिक स्वागत को देखकर बेहद खुश नजर आती हैं. कुछ सहेलियां तो हैरानी और खुशी से एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराती भी दिखाई देती हैं. उनके चेहरों पर यह साफ झलकता है कि उन्होंने कभी ऐसी मेहमाननवाजी की कल्पना भी नहीं की थी.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

भारतीय संस्कृति ने जीता दिल
स्वागत के दौरान विदेशी सहेलियों की खुशी देखने लायक होती है. सबके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहती है और उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है. भारतीय परिवार की इस तरह की आवभगत ने उन्हें भावुक कर दिया. वीडियो के जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति की असली खूबसूरती देखने को मिलती है, जहां मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग कमेंट में भारतीय परंपराओं की तारीफ कर रहे हैं और इसे संस्कारों और अपनापन की मिसाल बता रहे हैं. वीडियो को socialbuzzz.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.