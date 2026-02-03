Hindi Viral

Viral Video Of Foreign Girl Arrived At Indian Friend Wedding But All Shocked By Grand Welcome On Gate This Shadi Ka Video Went Viral

Viral Video: दुल्हन की शादी में पहुंचीं विदेशी लड़कियां, मगर स्वागत का तरीका देखकर ही हिल गईं सभी | देखिए वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि इंडियन दुल्हन ने अपनी विदेशी सहेलियों को शादी में शरीक होने के लिए बुलाया है.

Photo: socialbuzzz.in/Instagram

Viral Video: इंडियन शादी से जुड़ा इस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें दुल्हन की विदेशी सहेलियां शादी में शामिल होने पहुंती हैं. मालूम होता है कि इंडियन दुल्हन अपनी विदेशी सहेलियों को शादी में शामिल होने के लिए भारत बुलाया है. जैसे ही उसकी सहेलियां दुल्हन के घर पहुंचती हैं अपना स्वागत देखकर भावुक हो जाती हैं. घर के मुख्य दरवाजे पर दुल्हन का पूरा परिवार और रिश्तेदार पहले से खड़े नजर आते हैं. सभी के चेहरों पर खुशी और अपनापन साफ दिखाई देता है. विदेशी मेहमानों को देखते ही परिवार वाले मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं.

विदेशी सहलेयों का स्वागत

शादी के इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले विदेशी सहेलियों की विधिवत आरती उतारी जाती है. इसके बाद उन पर फूलों की बारिश की जाती है, जो भारतीय संस्कृति में सम्मान और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है. इतना ही नहीं, घर में प्रवेश कराने से पहले उन्हें मिठाई भी खिलाई जाती है. यह दृश्य विदेशी लड़कियों के लिए बिल्कुल नया और खास होता है. वे इस पारंपरिक स्वागत को देखकर बेहद खुश नजर आती हैं. कुछ सहेलियां तो हैरानी और खुशी से एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराती भी दिखाई देती हैं. उनके चेहरों पर यह साफ झलकता है कि उन्होंने कभी ऐसी मेहमाननवाजी की कल्पना भी नहीं की थी.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by Social BuzzZ (@socialbuzzz.in)

भारतीय संस्कृति ने जीता दिल

स्वागत के दौरान विदेशी सहेलियों की खुशी देखने लायक होती है. सबके चेहरे पर मुस्कान बिखरी रहती है और उनकी आंखों में खुशी साफ नजर आती है. भारतीय परिवार की इस तरह की आवभगत ने उन्हें भावुक कर दिया. वीडियो के जरिए लोगों को भारतीय संस्कृति की असली खूबसूरती देखने को मिलती है, जहां मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग कमेंट में भारतीय परंपराओं की तारीफ कर रहे हैं और इसे संस्कारों और अपनापन की मिसाल बता रहे हैं. वीडियो को socialbuzzz.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

