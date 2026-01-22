By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: विदेशी लड़की ने सिखाया हिंदी गजब जादुई शब्द, सुनते ही इंप्रेस हो गए देसी छोरे | देखें वीडियो
Viral Video Today: इस वीडियो में विदेशी लड़की ने हिंदी का सिर्फ एक 'जादुई शब्द' सिखाया और देसी दर्शक उसके मुरीद हो गए.
Desi Girl Viral Video: सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल होने का फार्मूला अब लगभग तय सा हो गया है. अगर कोई विदेशी थोड़ी भी टूटी-फूटी हिंदी बोल ले, तो उसकी पॉपुलैरिटी रातोंरात बढ़ जाती है. ऐसे ही एक ट्रेंड का ताजा उदाहरण इन दिनों इंटरनेट पर खूब चर्चा में है, जहां एक विदेशी लड़की ने हिंदी का सिर्फ एक ‘जादुई शब्द‘ सिखाया और देसी दर्शक उसके मुरीद हो गए. दरअसल इंस्टाग्राम पर @thelanguageblondie नाम से मशहूर टियोना ने हाल ही में ‘How To Speak Hindi?’ टाइटल के साथ एक रील शेयर की है. इस वीडियो में वह बेहद हल्के-फुल्के और मजेदार अंदाज में बताती हैं कि हिंदी सीखना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लोग समझते हैं. टियोना के मुताबिक अगर किसी विदेशी को भारत में लोगों का दिल जीतना है, तो उसे बस एक शब्द सीख लेना काफी है और वो शब्द है, ‘अच्छा.’
Viral Video: हवा में ऊपर गया झूला फिर टूटकर बिखरा गया, दिल दहला देगा हादसे का ये वीडियो | देखें
वीडियो में सिखाया ‘अच्छा’ का सही इस्तेमाल
वीडियो में टियोना समझाती हैं कि ‘अच्छा‘ शब्द का इस्तेमाल कई अलग-अलग मौकों पर किया जा सकता है. अगर किसी ने कुछ बताया और बात पसंद आई, तो ‘अच्छा‘ कहिए, यानी Good. अगर कोई चीज बहुत पसंद आ जाए, तो ‘बहुत अच्छा‘ कह सकते हैं. जिसका मतलब Very Good होता है. इतना ही नहीं, अगर आप ‘ओके‘ कहना चाहते हैं, तब भी ‘अच्छा‘ बोलकर काम चल सकता है‘ यहां तक कि जब कोई बात समझ में आ जाए, तो ‘अच्छा-अच्छा‘ कहकर सामने वाले को संकेत दिया जा सकता है कि सब क्लियर है.
इंस्टाग्राम पर देखे वीडियो
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
टियोना का यह वीडियो असल में भारत घूमने आने वाले विदेशियों के लिए बनाया गया था, ताकि वे रोजमर्रा की बातचीत में खुद को थोड़ा सहज महसूस कर सकें. हालांकि, सोशल मीडिया पर हुआ उल्टा. वीडियो की असली ऑडियंस विदेशी थी, लेकिन इसे सबसे ज्यादा देखा और पसंद भारतीय यूजर्स ने किया. इस रील को महज 24 घंटे के भीतर करीब 78 लाख व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही, इस पर 6 लाख से ज्यादा लाइक्स और 16 हजार से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई लिख रहा है, ‘बस इतना ही काफी है भाई,‘ तो कोई कह रहा है, ‘अब इंडिया में कोई भी विदेशी हमारा अपना है.’