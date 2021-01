Viral Video: ब्लैकफ्लिप्स करते कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं पर ये करना बिल्कुल आसान नहीं है. काफी प्रैक्टिस के बाद इसे कर सकते हैं. पर आज हम जिस वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें एक लड़की साड़ी पहन ब्लैकफ्लिप्स (Back Flip In Saree) कर रही है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. Also Read - Chicken Video: Bird Flu के बीच चिकन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देख IAS हुईंं इमोशनल

वीडियो की खास बात ये है कि साड़ी में बैकफ्लिप करना बेहद मुश्किल काम है. पर ये लड़की इतनी आसानी से इसे करती है मानों खेल-खेल में कर रही हो.

वीडियो में दिखता है कि ये लड़की हवा में कई बार उछलती है. फिर वापस जमीन पर खड़ी हो जाती है. इस दौरान उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती.

इस वीडियो को शेयर किया है Aparna Jain ने. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

When a gymnast does flips in a saree.

Watched it thrice just to see how the saree defied gravity.

#ParulArora #ownit

— Aparna Jain (@Aparna) January 7, 2021

वीडियो को लोग काफी पंसद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 553.3K views मिल चुके थे. लोग कमेंट करके इस लड़की की काफी तारीफ कर रहे हैं. साथ में इस वीडियो के कमेंट में साड़ी पहन बैकफ्लिप कर रही कई और महिलाओं के वीडियो भी शेयर किए गए हैं.

बता दें कि इस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है उका नाम है पारुल अरोड़ा. पारुल जिमनास्ट है.