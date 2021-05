Viral Video of Girl Giving Stick to Police: भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है. दैनिक मामले लाखों की संख्या में आ रहे है. रोजाना हजारों की संख्या में मौत लोग संक्रमण के कारण हो रही है. ऐसे में कई राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते को देखते लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगा दिए है. ऐसे में कोरोना कर्फ्यू को नियम का लोगों से पालन कराने के लिए पुलिसवाले दिन रात ड्यूटी कर रहे है पर कई ऐसे लोग भी मिल रहे है जो बिना किसी जरूरी काम के सिर्फ रोड पर घूमने निकले है. Also Read - Women Liquor Party: सिर पर पल्लू डाले बैठीं महिलाएं, कर रहीं दारू पार्टी! लोग बोले- Cheers | Video Viral

सोशल मीडिया (Social Media) पर मजेदार एक वीडियो वायरल (Video Viral) हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसवाले कोरोना कर्फ्यू की ड्यूटी कर रहे है और एक बच्ची बड़ी मासूमियत से पुलिसवाले को हाथ में डंडा थमा (Girl Gives Stick To Police in Corona Curfew) देती है. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तोजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा (IPS Officer Dipanshu Kabra) ने बड़े मजेदार कैप्शन के साथ टिट्वर (Twitter) पर शेयर किया है.

आप भी यह मजेदार वीडियो देखें-

वीडियो में साफ देखा जा सकता है की सड़क के किनारे कई पुलिस वाले खड़े हैं. तभी एक छोटी सी बच्ची डंडा लेकर हाथ एक पुलिसवाले के पास आती है. वह बड़े मासूमियत से अपने हाथ में लिया डंडा पुलिसवाले के हाथ में दे देती है. यह वीडियो 10 संकेड का है जिससे लोग खूब पसंद कर रहे है. इस वीडियो को आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘मासूम बचपन भी हालात से वाकिफ़ है.’ साथ ही उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी टिट्वर शेयर किया.