Viral Video: लड़की ने पूछा कौन सा एग्जाम था? छात्र का जवाब सुनते ही हिल गई बेचारी | देखें वीडियो
Viral Video: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़की छात्र से उसके पेपर के बारे में पूछती है. मगर सामने से ऐसा जवाब आया बेचारी हिल ही गई.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की माइक लेकर एक छात्र से उसके एग्जाम के बारे में पूछती है. इसी दौरान फ्रेम में ऐसा कुछ दिखा कि हर कोई चकित रह गया. वीडियो में एक लड़की माइक लेकर एक छात्र से सवाल करती है कि क्या आप परीक्षा देकर आ रहे हैं. छात्र तुरंत हां में जवाब देता है और लगता है कि वह पूरी तरह तैयार है. इसके बाद लड़की पूछती है, ‘कैसा गया?’ छात्र मुस्कुराते हुए कहता है, ‘बहुत अच्छा गया.’ वीडियो की शुरुआत में ही छात्र का आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और लोग इसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं. मगर अगले ही सेकेंड पूरा खेल पलट जाता है.
छात्र भूला पेपर का नाम
वायरल वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि जैसे ही लड़की पूछती है, ‘कौन सा पेपर था?’ छात्र अचानक ठहर जाता है और कुछ समझ नहीं पाता. फिर वह अपने साथी से पूछता है कि यह किस चीज का पेपर था. उसकी यह हरकत देखकर लड़की चौंक जाती है और कहती है, ‘आपको तो पता भी नहीं कि किस चीज का एग्जाम था, फिर आपने लिखा क्या?’ इस पल पर छात्र थोड़े हंसते हुए कहता है कि उसने बस लिख दिए हैं और विश्वास है कि पास हो जाएगा. यह प्रतिक्रिया वीडियो को और मजेदार बना देती है और दर्शक इसे देखकर हंस पड़ते हैं.
यहां देखिए इस वीडियो को:
खूब वायरल हो रहा वीडियो
छात्र का आत्मविश्वास और उसकी मासूम हरकतें वीडियो को सोशल मीडिया पर लोगों का पसंदीदा बना रही हैं. कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि इस छात्र की बातें देखकर उन्हें अपनी पढ़ाई और परीक्षा की यादें ताजा हो गईं. वीडियो में हंसी और मजाक का ऐसा मिश्रण है कि इसे देखकर हर कोई आसानी से खुश हो जाता है. इस वायरल वीडियो को last24hrofindia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ‘गजब का लड़का है भाई.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘हमारे टाइम में भी ऐसे लड़के थे.’ हालांकि साफ कर दें कि यह वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है.