Viral Video: लड़की ने Blinkit से मंगवाया लेटेस्ट iPhone, मगर बॉक्स खोलते ही सदमा बैठ गया | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर लड़की का यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा कुछ दिखा कोई भी सूख जाएगा.

Viral Video: इंटरनेट पर कभी भी कुछ भी देखने को मिल सकता है. इन्हीं में कुछ नजारे हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देते हैं तो कुछ तुरंत होश उड़ा देते हैं. फिलहाल इसी तरह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो Blinkit और iPhone 17 से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. इसमें एक लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है जो हंसाने के साथ-साथ चौंका भी रहा है. लड़की ऑनलाइन मंगाए गए अपने नए आईफोन की अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड कर रही होती है. लड़की बहुत खुश नजर आती है और पूरे एक्साइटमेंट के साथ बॉक्स खोलती है. मगर तभी फ्रेम में हैरान कर देने वाला पल कैद हो गया.

आईफोन की अनबॉक्सिंग

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की जैसे ही iPhone 17 को डिब्बे से बाहर निकालती है, अचानक फोन उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाता है. यह पूरा पल कैमरे में कैद हो जाता है. खुशी का यह खास मौका अचानक डर और घबराहट में बदल जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को हंसाने के साथ-साथ हैरान भी कर रहा है. शुरुआत में लड़की Blinkit की तेज डिलीवरी से काफी खुश होती है. वह मोबाइल को बड़े ध्यान से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक छोटी सी चूक भारी पड़ जाती है.

सूख गया चेहरा

आप वीडियो में आगे देख सकते हैं iPhone 17 गिरते ही लड़की का चेहरा उतर जाता है और वह असहज महसूस करती है. अब इसन नजारे को देखकर हर कोई इस पर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘Blinkit की डिलीवरी तेज थी, लेकिन फोन गिरना उससे भी तेज था.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, बेचारी का तो चेहरा ही उतर गया. एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘सब प्रैंक का हिस्सा है.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

इस वायरल वीडियो को ashixsingla नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है. इसे अभी तक हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. स्पष्ट कर दें कि वीडियो वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसका इंडिया डॉट कॉम हिंदी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं करता है.

