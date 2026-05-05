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Viral Video: साड़ी पहनकर क्रिकेट खेलने पहुंची लड़की, फिर दिखाया ऐसा दम यकीन नहीं होगा | देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साड़ी पहनकर क्रिकेट खेलने ग्राउंड में पहुंच गई.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की साड़ी पहनकर क्रिकेट के मैदान में खेलती नजर आ रही है. आमतौर पर लोग क्रिकेट को स्पोर्ट्स ड्रेस से जोड़ते हैं, लेकिन इस लड़की ने साड़ी में क्रिकेट खेलकर सबको हैरान कर दिया. वीडियो की शुरुआत में वह आत्मविश्वास के साथ बैट हाथ में लेकर मैदान में उतरती है. उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह साड़ी में इतनी सहजता से क्रिकेट खेल पाएगी. उसका वीडियो यह खूब देखा जा रहा है.
साड़ी में क्रिकेट
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि सामने से एक खिलाड़ी गेंदबाजी करता दिखाई देता है, और लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के बल्लेबाजी शुरू कर देती है. जैसे ही पहली गेंद आती है, वह जोरदार शॉट लगाती है. इसके बाद तो मानो चौकों-छक्कों की बारिश ही शुरू हो जाती है. उसकी बल्लेबाजी देखकर साफ लगता है कि उसे क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव है. उसके शॉट्स में ताकत भी है और टाइमिंग भी बेहतरीन है. मैदान में मौजूद बॉलर भी उसकी बल्लेबाजी देखकर हैरान रह जाता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
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खूब पसंद किया जा रहा वीडियो
वीडियो में लड़की का आत्मविश्वास और खेल के प्रति उसका जुनून लोगों को काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि साड़ी जैसे पारंपरिक कपड़ों में खेलना आसान नहीं होता, लेकिन उसने इसे भी चुनौती की तरह लिया और शानदार प्रदर्शन किया. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और लड़की के आत्मविश्वास की सराहना कर रहे हैं. इसे miva_4977 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.