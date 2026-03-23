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Viral Video: पत्नी ने कुछ कहा तो आगबबूला हो गया पति, फिर स्टेशन पर खुद को ही लगा पीटने | देखिए वीडियो

Viral Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह पति-पत्नी रेलवे स्टेशन पर ही भिड़ जाते हैं. फिर ऐसा माहौल बना कोई सोच भी नहीं सकता.

Published date india.com Published: March 23, 2026 9:55 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video

Viral Video: पति-पत्नी की लड़ाई कई बार लंबी चल जाती है. कई लोग शांति से मामले को निपटा लेते हैं तो कईयों के बीच मारपीट की नौबत भी आ जाती है. फिलहाल झगड़े से जुड़ा ही एक वीडियो सामने आया है. इसमें पति-पत्नी के बीच रेलवे स्टेशन पर लड़ाई होती दिख रही है. मालूम होता है कि उनके बीच किसी बात को लेकर अनबन है और वे घर से ही लड़ते हुए स्टेशन तक आ गए. जिस तरह से दोनों में लड़ाई हुई उसे देखकर साफ पता चलता है कि मामला काफी जटिल है. मालूम होता है कि स्टेशन पर उनकी लड़ाई का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.

स्टेशन पर भिड़े पति-पत्नी

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किसी रेलवे स्टेशन पर दोनों दिखाई दे रहे हैं. पति काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है जबकि पत्नी ने खुद पर कंट्रोल किया हुआ है. पति इस दौरान ऐसा भड़क गया कि उसका खुद से कंट्रोल बिल्कुल ही खो गया. उसने हाथों में जूते ले लिए और खुद ही पीटने लगा. इस दौरान वो कहता रहा, ‘मार ना मेरे को. क्यों नहीं मार रही है.’ ऐसा कहते हुए उसने कई बार जूते अपने सिर पर मार लिए. भीड़ को देखते हुए पत्नी उसके पास जाती है और उसे शांत कराने की कोशिश में लग जाती है. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

एक्स पर देखिए इस वीडियो को:

वायरल हुआ वीडियो

लड़ाई से जुड़े इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में व्यूज बटोर चुका है. इस पर लाइक्स की संख्या भी हजारों में है. साथ ही यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी वीडियो पर खूब दे रहे हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी बिल्कुल भी नहीं करता है. हो सकता है कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भर हो.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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